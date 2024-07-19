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Cesur sahne kostümleri eleştiriliyordu! Hadise bu defa şaşırttı! 'Yine seksiyim'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
19.07.2024 08:49
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Cesur sahne kostümleri, iddialı dansları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Hadise bu defa Harbiye konserindeki tarzıyla dikkat çekti. Normalde tercih ettiklerine oranla daha kapalı bir kombin seçen Hadise, kırmızı leopar desenli bir tulumla izleyicisinin karşısına çıktı. Ünlü isim açıklığını eleştirenlere "Gayet kapalıyım ama yine seksiyim" diyerek cevap verdi.

Cesur sahne kostümleri eleştiriliyordu! Hadise bu defa şaşırttı! 'Yine seksiyim'

MYNET-Özel hayatı, sahne tarzı ve cesur seçimleri ile sık sık gündem olan ünlü şarkıcı Hadise adeta her adımıyla olay.

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Son olarak Harbiye'de sevenleri ile buluşan Hadise izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Geceye her zamanki kostümlerinden daha kapalı bir kostümle başlayan Hadise'nin tarzı dikkat çekti.

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'YİNE SEKSİYİM'

Kırmızı leopar desenli bir tulumla sahneye çıkan Hadise "Gayet kapalıyım ama yine seksiyim" diyerek kendisini eleştirenlere cevap verdi.

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ELEŞTİRİLERE NOKTA KOYDU

"Demek ki konu açıklık demekle değil de şurada bitiyor" diyerek aklını gösteren Hadise, kendisini izlemeye gelen her kesimden insana seslenerek "Hepimiz insan mıyız? İnsanız!" diyerek tüm bu "açıklık" meselesine son noktayı koydu.

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