Çevrimiçi alışveriş sitesinden 39 bin dolara (1 milyon 400 bin TL) ev satıldı! Evini böyle kurdu: Sosyal medyada gündem yarattı

YouTuber Nathan Graham çevirimiçi bir alışveriş sitesi üzerinden tüm mobilyalarıyla birlikte komple bir ev teslim alıp alamayacağını test etmek istedi ve uygulamadan ev sipariş etti. "Genişletilebilir" prefabrik ev büyük bir karton kutunun içinde teslimat noktasına ulaştırıldı.

Ev ilk başta kutudan çıktığında kompakt görünüyordu, ancak Graham ve arkadaşları evi açtıklarında yapının dört duvarı, bir çatısı ve pencereleri olduğunu gördüler. Grup kısa sürede evi kurarak içinde yaşamaya başladı.

"MÜŞTERİNİN SORUMLULUĞUNDA"

Evde su kaynağı veya kanalizasyon ve drenaj bağlantıları bulunmadığını, bunu sağlamanın müşterinin sorumluluğunda olduğunu belirten Graham, küçük bir buzdolabını fişe takmayı denediğinde prefabrik genişletilebilir evinin elektrik prizinin olmadığını keşfetti.

Evde gömme banyo, duş ve mutfak dolapları da bulunuyor. Evde yaşamını devam ettirmek için Graham, temel ihtiyaçları karşılamak için bir jeneratör satın aldı. Graham jeneratörün yanı sıra ranza, kanepe, masalar, elektrikli süpürge, oyunlar, mutfak aletleri ve yiyecek malzemeleri satın aldı.