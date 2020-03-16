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Ceyda Düvenci paylaştı: Evden çıkmıyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2020 23:06 | Son Güncelleme

Tüm dünyadan sonra Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını sonrasında herkes evlerine çekildi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti de evlerinde çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor.

Ceyda Düvenci paylaştı: Evden çıkmıyoruz

Ünlü isimler koronavirüse önlem için günlerini evlerinde geçirmeye başladı. Ünlü oyuncu çift Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak da evlerinde çocuklarıyla birlikte otururken çekilen fotoğraflarını paylaştılar.

Ceyda Düvenci Instagram paylaşımında, "Evimizdeyiz her şey yolunda. Endişelerimizi, korkularımızı cebimize koyduk, kabul ettik hepsini. Zor dönemi avantaja çevirmeyi tercih ettik. Bol bol zaman geçirmenin sevinci bizi iyi hissettiriyor. Daha fazla oyun oynamaya odaklandık. Birlikte nasıl daha eğleniriz, kahkahalarla güleriz, bu duygunun peşine düştük. Evet zor, evet gergin zamanlar, evet endişeliyiz. Hepsi gerçek. Ama anne-baba olarak mutlu olmayı, kötü zamanlardan mutlulukla çıkmayı seçtik. Evden çıkmıyoruz, temizliğe dikkat ediyoruz ve bir aradayız. Evde ailecek oturmak tek çözüm" notunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs, ceyda düvenci, Bülent Şakrak',

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