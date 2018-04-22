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Ceyda Ersoy, Esra Ersoy'un çıplak videosu hakkında konuştu

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta çıplak videosu çıkan Esra Ersoy sustu kardeşi Ceyda Ersoy konuştu. Ciciş kardeşler bundan sonra ne yapacak?

Ceyda Ersoy, Esra Ersoy'un çıplak videosu hakkında konuştu

‘Cicişler’ olarak tanınan Esra Ersoy ve Ceyda Ersoy kardeşler Etiler'de ikamet ettikleri evde birbirine girmiş olay büyük yankı uyandırmıştı. Kız kardeşi Ceyda Ersoy ile kavga eden ve karakolluk olan Ersoy’un paylaştığı videosunda, Hacı Sabancı olduğu iddia edilen kişiye “Aramızı Ceyda mı bozdu?” dediği görülüyor.

Cicişler

Etiler’de bulunan evinde ayna karşısında video çeken Ersoy, iş adamına cep telefonuyla çırılçıplak çektiği videosunda şarkı söylüyor ve seks yapmak istediğini söylüyordu.

CEYDA ERSOY İSYAN ETTİ

Esra Ersoy’un videosunun ve yaptığı açıklamaların ortaya çıkmasının ardından bir süre sessizliğini koruyan Ceyda Ersoy, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu ve kendileriyle ilgili yargısız infaz yapıldığı yönünde bir eleştiride bulundu.

Çıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama dahaÇıplak videosu çıkan Ciciş Esra'dan bir açıklama daha

İşte Ersoy’un o açıklaması:

“Ablamın şuursuzca çekilmiş olan videosuyla alakalı benim hiçbir ilgim yoktur! Lütfen 2 kişiyiz, birimiz bir şey yapınca diğerimiz de aynısıymışız gibi davranmaktan vazgeçin! Ayrıca ben ve ablam hakkında ağzına geldiği gibi konuşan Fatih Altaylı, Ali Eyüpoğlu ve Beyaz tv'deki tüm Söylemezsem Olmaz sunucuları gibi kişiler için de Türk Hukukuna başvurduğumuzu bildirmek isterim.

Bir insan bu kadar kolay infaz edilmeye çalışılamaz önce dönsünler kendilerinin geçmişlerine bir baksınlar! Başka bir kişiyi bu kadar kolay batıramaz bize gelince böyle! Bu böyle kalmaz Türk hukukuna güveniyoruz ve bu iğrenç insanların herbirine dava açıyoruz. Kamuoyunun bilgisine.”

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Anahtar Kelimeler:
esra ceyda kardeşler cicişler

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