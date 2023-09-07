Ceylan'ın eski eşi Murat Kurşun alkolü fazla kaçıran hayranı yüzünden havuza düştü! Görüntüler viral oldu

Özel hayatı ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla zaman zaman gündeme gelen fantazi müziğin sevilen ismi Murat Kurşun talihsiz bir kaza yaşadı. Ünlü türkücü Bursa'daki bir mekanda geçtiğimiz hafta sonu konser verdi. Kurşun'un yanına gelmek isteyen alkollü hayranı koşarak sahneye gelirken bir anda hızını alamadı ve olanlar oldu.

Şarkı söylerken bir anda hayranının hamlesiyle kendisini havuzda bulan türkücü neye uğradığını şaşırdı. Kurşun'un havuza düşüren hayranı ise yanına giderek özür diledi.

HAYRANININ ÖZRÜNÜ KABUL ETTİ

Hayranının özrünü kabul eden şarkıcı çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılırken o anlarda bir kişi tarafından kaydedildi.

Havuza düştüğü görüntüyü Instagram hesabından yayınlayan Kurşun, "Geçen hafta Bursa'da sahne aldığım bir mekanda alkolün dozunu kaçıran abimiz beni havuza itti. Ben de bir anda ne olduğunu şaşırdım. Hatta belimi, dizimi havuzun dibine çarptım" ifadelerini kullandı. Ünlü türkücünün bu anları ise kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.



