Cezayir diyalog heyetinden 23 kişiye heyete katılma çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir'deki Ulusal Diyalog Komitesi, eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiyi komiteye katılmaya çağırdı.

Komite düzenlediği ilk toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Diyalog'un görevini başarabilmesi için eski hükümet başkanları ve aktivistlerin de aralarında bulunduğu 23 kişiye komiteye katılmaları çağrısında bulunulduğu belirtildi.

Komiteye katılmaları yönünde çağrı yapılan isimler arasında, eski Cezayir başbakanlarından Mevlud Hamruş, Ahmed bin Beytur, Mukdad Seyfi'in yanı sıra eski İletişim Bakanı Abdulaziz Rahabi, eski Dışişleri Bakanı Ahmed Talib İbrahimi, Cezayir asıllı ABD'li bilim adamı Elias Zerhouni, Cezayir kurtuluş mücadelesinin sembol isimlerinden 84 yaşındaki Cemile Buhayrad, Cezayirli Müslüman Alimler Derneği Başkanı Abdurrazık Kasum ve gösterilerin en belirgin yüzlerinden biri olan Avukat Mustafa Buşaşi yer alıyor.

Söz konusu kişilerden olumlu veya olumsuz henüz bir açıklama yapılmadı.

Cezayir'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılabilmesi için gerekli atmosferi sağlayacak ulusal diyalog oturumlarını yönetmek üzere 6 bağımsız isim belirlenmişti.