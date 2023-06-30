Charlie Sheen'in kızı Onlyfans için müstehcen poz verince... Ünlü oyuncu çıldırdı

ÇIplak veya müstehcen içerik yayınlamak için OnlyFans’ı kullanan pek çok ünlü ismin arasına Sami Sheen de katıldı. Bir dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Charlie Sheen'in kızı sınır tanımadı.

Genç kızın genellikle müstehcen veya pornografik materyallere ev sahipliği yapan siteye katıldığı haberi, babası Charlie Sheen tarafından iyi karşılanmadı.



Ünlü aktörün kızı, OnlyFans'ı tanıtmak için 20 Haziran'da Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafta çıplak göğüslerini şeffaf bir bluzun altında göstererek hayranlarının dikkatini çekti.

Kendini 'seks işçisi' olarak tanımlayan genç model, babasını çok üzdü.

Modelin bu pozları sonrası usta oyuncu kızını destekleyen eski eşi Denise Richards'ı suçladı.

