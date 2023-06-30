MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Charlie Sheen'in kızı Onlyfans için müstehcen poz verince... Ünlü oyuncu çıldırdı

Charlie Sheen'in kızı Onlyfans için müstehcen poz verince... Ünlü oyuncu çıldırdı

30.06.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncular Denise Richards ve Charlie Sheen'in kızı Sami Sheen, popüler abonelik sitesi OnlyFans'te bir hesap açtı. Sami Sheen, OnlyFans için 'en riskli içeriği'nde meme uçlarını teşhir edince babası çileden çıktı.

Charlie Sheen'in kızı Onlyfans için müstehcen poz verince... Ünlü oyuncu çıldırdı

ÇIplak veya müstehcen içerik yayınlamak için OnlyFans’ı kullanan pek çok ünlü ismin arasına Sami Sheen de katıldı. Bir dönemin gözde oyuncuları arasında yer alan Charlie Sheen'in kızı sınır tanımadı.

Genç kızın genellikle müstehcen veya pornografik materyallere ev sahipliği yapan siteye katıldığı haberi, babası Charlie Sheen tarafından iyi karşılanmadı.

2
Ünlü aktörün kızı, OnlyFans'ı tanıtmak için 20 Haziran'da Twitter'da paylaştığı bir fotoğrafta çıplak göğüslerini şeffaf bir bluzun altında göstererek hayranlarının dikkatini çekti.

Göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı Göğüslerine bir parça havlu kapatıp sauna keyfi yaptı

Kendini 'seks işçisi' olarak tanımlayan genç model, babasını çok üzdü.

dsssd

Modelin bu pozları sonrası usta oyuncu kızını destekleyen eski eşi Denise Richards'ı suçladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı!Kırmızı bikinisiyle sosyal medyayı salladı!
Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Tunç Soyer'e sitem etti! "İpsiz, sapsız..."Yıllar önce Türkiye'yi terk eden Tolga Karel, Tunç Soyer'e sitem etti! "İpsiz, sapsız..."
Eski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdıEski karısı paylaştı! Oğlunu görenler şaşırdı
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Kaosun dozu arttı, devreye onlar girdi! Olaylar bir ülkeye daha sıçradı

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Yuvadan uçuyor! Barça'dan resmi açıklama geldi... 'Bitti bu iş'

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Telefonuna bir anda genç kızın çıplak fotoğrafları yağmış!

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Sokak ortasındaki cinayet kamerada

Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı! Kimseye aldırmadan öpüştüler

Miray Daner gönlünü o Belediye Başkanı'nın oğluna kaptırdı! Kimseye aldırmadan öpüştüler

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!

Günün Videosu

7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı
7 aracın karıştığı zincirleme kaza araç kamerasına yansıdı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Fatih Portakal’ın ‘dış ses’ tepkisine Fulya Öztürk sessiz kalamadı

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Şık tasarımı ve kalitesiyle öne çıkan Herschel çantada 800 TL indirim

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

Denizde oyun oynuyorlardı! Yanlarına yaklaşıp taciz etti

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

İddialı dekoltesine "Acil silikon taktır" yazılınca...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.