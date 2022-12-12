HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Herkes bunu konuşuyor! Yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin özellikleri

ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Herkes bunu konuşuyor! Yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin özellikleri

12.12.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ChatGPT uygulaması gündemde yer alıyor. Google’a rakip olarak gösterilen yapay zeka uygulaması ChatGPT yoğun ilgi görüyor. OpenAI tarafından geliştirilen uygulama, sorulan sorulara Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerde yanıt veriyor. Peki, ChatGPT nedir, nasıl kullanılır?

ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Herkes bunu konuşuyor! Yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin özellikleri

ChatGPT uygulamasının özellikleri merak ediliyor. İnternetin yeni gözdesi ChatGPT, Google'a rakip olarak görülüyor. Yapay zeka uygulaması, insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur.

CHATGPT NEDİR?

OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı bir yapay zeka sohbet robotudur.
ChatGPT sonrası profesörlerin, programcıların ve gazetecilerin sadece birkaç yıl içinde işsiz kalabileceği söyleniyor. Makale yazma becerileri ve kullanılabilirliği ile dikkatleri üzerine çeken ChatGPT'yi denemeniz ise mümkün.

chat

CHATGPT NASIL KULLANILIR?

Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com internet sitesine girin.
OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ancak hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üyelik oluşturun.
Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

CHATGPT ÖZELLİKLERİ

ChatGPT özellikleri arasında matematik denklemleri çözme, soru-cevap, metin yazma, hata ayıklama ve düzeltme, çeviri, metin özetleme de bulunuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dikkat çeken anlaşma! Yaklaşık %4 hissesini satın alacakDikkat çeken anlaşma! Yaklaşık %4 hissesini satın alacak
Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...Zirvedeki isim fark attı, "Hiçbiri"ni tercih edenler şaşırttı! Üst sıralarda sürpiz isim...
Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!Bakan Soylu'yla CHP'li Altay arasında sahte evlilik tartışması!

En Çok Okunan Haberler

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

İstanbul’da kahreden olay! Polis yanlışlıkla 18 yaşındaki Zuhal’i vurdu…

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Yolda görünce 'çok güzelsiniz' dedi, sonrasında aşka küstü!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soru belli oldu!

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

'Bala Hatun’undan 'Milyoner' paylaşımı

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

İki kent sular altında kaldı: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

Kızını Kadir İstekli'ye gönderdiğini böyle kabul etti!

İlginizi Çekebilir

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Duygularınızın gerçeklerin önüne geçmesine izin vermeyin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Çıplak pozlarını üvey babasının telefonunda görünce...

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Gelecek planı yapma zamanı geldi

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Havalı görünmek isteyenler buraya! Kalitesi ve şıklığıyla göz dolduran saatleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.