ChatGPT nedir, nasıl kullanılır? Herkes bunu konuşuyor! Yapay zeka uygulaması ChatGPT’nin özellikleri

ChatGPT uygulamasının özellikleri merak ediliyor. İnternetin yeni gözdesi ChatGPT, Google'a rakip olarak görülüyor. Yapay zeka uygulaması, insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5'e dayalı bir sohbet robotudur.

CHATGPT NEDİR?

OpenAI tarafından geliştirilen insan benzeri metinler üretmek için derin öğrenmeyi kullanan dil modeli GPT-3.5 mimarisine dayalı bir yapay zeka sohbet robotudur.

ChatGPT sonrası profesörlerin, programcıların ve gazetecilerin sadece birkaç yıl içinde işsiz kalabileceği söyleniyor. Makale yazma becerileri ve kullanılabilirliği ile dikkatleri üzerine çeken ChatGPT'yi denemeniz ise mümkün.

CHATGPT NASIL KULLANILIR?

Bilgisayar veya telefonunuzdan https://chat.openai.com internet sitesine girin.

OpenAI üyeliğiniz varsa "Log in" butonuna basıp hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ancak hesabınız bulunmuyorsa "Sign up" butonuyla üyelik oluşturun.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sohbet ekranından ChatGPT'yi kullanabilirsiniz.

CHATGPT ÖZELLİKLERİ

ChatGPT özellikleri arasında matematik denklemleri çözme, soru-cevap, metin yazma, hata ayıklama ve düzeltme, çeviri, metin özetleme de bulunuyor.

