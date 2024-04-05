CHP'de 'Esenyurt' polemiği! Belediyeyi partilisinden devralan yeni başkan isyan etti: "Bizi zora sokmak için yapmışlar"

2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024'te Ahmet Özer ile aday değişikliğine gitti. Özer seçimi yüzde 49,05 ile kazanmayı başardı. Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer güpegündüz yaptığı paylaşımla eski yönetime sert yüklendi.

"31 MART'TAN SONRA DA DEVAM ETTİ"

Özer, eski başkan Bozkurt yönetiminin seçime doğru "hızla ihtiyaç dışı, etiğe ve işe uygun olmayan" işe alımlar yapıldığını öne sürdü. Bu adımın "yeni yönetimi zora sokmak için" yapıldığını savunan Özer'in paylaşımı şöyle:

"Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.

Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir.

"BOŞ KASAYLA DEVRALDIK"

Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır. Ancak belirtmek isteriz ki ihtiyaç olduğu takdirde belediye başkanlığımızca yeni alımlar yapılacaktır."

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





