CHP'deki değişim sonrası merak ediliyordu! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da gerçekleştirdiği temasların ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Yerel seçimde ittifak olabileceğini ifade eden İmamoğlu, kendisini eleştiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da yanıt verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasından satır başları:

İTTİFAK MESAJI

"Değişim olunca diye bir eşleştirme yapmadım her zaman ittifakın olabileceğini savundum. Müzakerenin istişarenin toplumsal bir edebimiz olduğunu biliyorum. Genel Başkanımızın da aynı görüşte olduğunu biliyorum. Yeni görüşmelerin söz konusu olduğunu düşünüyorum.

DEĞİŞİM RÜZGARI İLÇELERE YANSIYACAK MI?

İşlerine karışmak haddimize değil. İstanbul'un analizi ilçe ilçe yapılmalı. Oraya uygun kişilik ve benzeri unsurlar göz önünde olmalı. Daha önce bu başarılı oldu. Sürecin toparlanması ve Parti Meclisimizin hızlı kararlar alması gerekiyor. Öneri ve tavsiyelerimizi sunacağız.

ÜMİT ÖZDAĞ'A YANIT VERDİ

Paylaştığı ifade içinde bir tek doğru kelime var. O da doğru söylenmemiş susuzluk değil, kuraklık var.

"RAKİBİMİN KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Kaç tane isim geçerse geçsin ben İstanbul'da rakibimin kim olduğunu biliyorum."





