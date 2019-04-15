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CHP'den Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

SEÇİM HABERLERİ  | 15.04.2019 15:09 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın İstanbul seçimleriyle ilgili açıklamalarına CHP'den jet yanıt geldi.

CHP'den Binali Yıldırım'ın İstanbul'daki 'oy farkı' açıklamasına jet yanıt!

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, İstanbul seçimlerinde rakibi Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu ile arasındaki oy farkının son verilere göre 12 bin 200 seviyelerinde olduğunu iddia etti.

CHP'DEN JET YANIT: OY FARKI 13 BİN 888

Yıldırım'ın açıklamalarına CHP'den jet hızıyla yanıt geldi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından güncel YSK verilerini paylaşarak, "Birileri yalan söylemeye devam ediyor hala... Milletin iradesine saygı duymayı öğreneceksiniz" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu'nun paylaşımına göre ise Yıldırım ile İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 bin 888.

İşte Kaftancıoğlu'nun o paylaşımları;

CANAND


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