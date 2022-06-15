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CHP'den dikkat çeken 'İstanbul Havalimanı' iddiası! "Belgeye ulaştık" diyerek açıkladı: "Lanetliyorum!"

15.06.2022 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP'den İstanbul Havalimanı ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. İddiayı CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ortaya attı. Başarır, devlete ödenmesi gereken İstanbul Havalimanı kira bedellerinin toplamının 1 milyar 195 milyon avro olduğunu söyledi. Ödemenin 2043'e dek ertelendiğini ileri süren Başarır, belgeye ulaştıklarını ifade etti. "Vatan soyuluyor ve bunu gözümüzün içine baka baka yapıyorlar" diyen Başarır, "Bu borcu 25 yıl erteleyenleri lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

CHP'den dikkat çeken 'İstanbul Havalimanı' iddiası! "Belgeye ulaştık" diyerek açıkladı: "Lanetliyorum!"

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin bir ekonomik kriz döneminden geçtiğini, memur maaşlarının ödenip ödenemeyeceği konusunun tartışıldığını ileri sürdü.

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"NEDEN ERTELİYORSUNUZ?"

İstanbul Havalimanı'nı işleten şirketlerin 2019 ile 2021 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Devletine ödemesi gereken kira bedelinin 1 milyar 195 milyon avro olduğunu ancak bu paranın ödemesinin 2043 yılına kadar ertelendiğinin belgelerine ulaştıklarını öne süren Başarır, "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti şu an bir kuruşa bile muhtaçken millete ait olan 1 milyar 195 bin avro alacağı neden erteliyorsunuz?" dedi.

"LANETLİYORUM"

Başarır, taahhüt edilen tarihte o şirketlerin kalıp kalmayacağının meçhul olduğunu, iktidarı yönetenlerin hayatta olup olmayacağının bile bilinmediğini belirterek, "Bugün memur maaşlarının ödenip ödenemeyeceği konuşuluyor. Ama gelin görün ki bu şirketler para kazansın diye Atatürk Havalimanı'nı kapattık. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı THY'nin uçuşlarına kapattık. Bir devlet hukukla yasayla yönetilir. Hazinenin parası kimsenin babasının malı değil. 84 milyon halka para yok, af yok, ekmek yok ama bu beyefendilere ekmek var. Ben bu durumdan utanç duyuyorum. Geleceğimiz bir gruba teslim edilmiş, vatan soyuluyor ve bunu gözümüzün içine baka baka yapıyorlar. Bu borcu 25 yıl erteleyenleri lanetliyorum." diye konuştu.

(AA)

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