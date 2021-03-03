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CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama

03.03.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama

CHP'den istifa eden Denizli Milletvekili Teoman Sancar, hakkındaki 'şantaj ve kaset' iddialarıyla ilgili konuştu. Ne taciz, ne tecavüz ne de eşcinsellikle ilgili en ufak bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Teoman, çetenin kendisinden şantaj yoluyla 1 milyon dolar para istediğini belirtti. Teoman, ayrıca Genel Merkez'in talebi doğrultusunda CHP'den istifa ettiğini duyurdu.

Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Abulkadir Selvi'ye konuşan Sancar, hakkındaki eşcinsellik iddialarının kendisini yaraladığını belirtti.

Ne taciz, ne tecavüz ne de eşcinsellikle ilgili en ufak bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Teoman, gerekli detaylı açıklamayı soruşturmanın tamamlanmasının ardından yapacağını söyledi.

Söz konusu kaseti izlemediğini ama o kaset üzerinden şantaja uğradığının altını çizen Sancar, pazarlığa hiçbir zaman girmediğini ve CHP Genel Merkezi talebi doğrultusunda partisinden istifa ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Denizli Milletvekili Sancar'ın 'bana şantaj yapıyorlar' diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bir kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Sancar, Cumartesi günü de CHP'den istifa etmişti.

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Denizli CHP

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