CHP'den istifa eden Teoman Sancar'dan kaset ve şantaj iddialarıyla ilgili açıklama

Hakkında kaset komplosu olduğunu iddia ederek CHP’den istifa eden Denizli milletvekili Teoman Sancar, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hürriyet Gazetesi'nden Abulkadir Selvi'ye konuşan Sancar, hakkındaki eşcinsellik iddialarının kendisini yaraladığını belirtti.

Ne taciz, ne tecavüz ne de eşcinsellikle ilgili en ufak bir ilgisinin bulunmadığının altını çizen Teoman, gerekli detaylı açıklamayı soruşturmanın tamamlanmasının ardından yapacağını söyledi.

Söz konusu kaseti izlemediğini ama o kaset üzerinden şantaja uğradığının altını çizen Sancar, pazarlığa hiçbir zaman girmediğini ve CHP Genel Merkezi talebi doğrultusunda partisinden istifa ettiğini açıkladı.

NE OLMUŞTU?

Denizli Milletvekili Sancar'ın 'bana şantaj yapıyorlar' diye yaptığı suç duyurusu üzerine Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açılmış ve bir kişi gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Sancar, Cumartesi günü de CHP'den istifa etmişti.

