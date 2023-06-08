CHP ile birleşme kararı almıştı! Mustafa Sarıgül ile ilgili dikkat çeken iddia: 'İmamoğlu...'

Siyasetteki hareketlilik seçim sonrası da devam ediyor. CHP listelerinden milletvekili seçilen TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bugün aldığı bir kararı kamuoyuyla paylaştı. Sarıgül, TDP'nin CHP ile birleşeceğini belirterek işlemlerin başladığını açıkladı.

ÇARPICI İDDİA: İMAMOĞLU YERİNE SARIGÜL

Bu gelişme sonrasında gazeteci Candaş Toga Işık sosyal medyadan dikkat çeken bir iddiada bulundu. Seçim sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişim mesajı vermiş ve bunu dünkü açıklamasında yinelemişti. Işık, İBB Başkanı adayı olarak İmamoğlu yerine Sarıgül'ün gösterilme fikrinin dillendirilmeye başlandığını aktardı.

Işık paylaşımında şunları ifade etti:

"Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz!""

Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresi değişim talebi karşılıksız kalınca Kemal Bey'le ipleri koparan Ekrem İmamoğlu yerine İBB adayı olarak Mustafa Sarıgül'ü gösterme fikrini dillendirmeye başladı. Sana Söz belediyeleri de kaybedeceğiz! — Candaş Tolga Işık (@ctisik) June 8, 2023



