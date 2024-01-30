CHP İzmir adaylarını açıkladı... Usta oyuncu Filiz Taçbaş CHP'den aday adayı olmuştu! Seçilebildi mi?

CHP Parti Meclisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve 30 ilçe belediye başkan adayını açıkladı. Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterildi.

Mahallenin Muhtarı, Arka Sokaklar, gibi dizilerde rol alan Filiz Taçbaş, ilk olarak Genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi İzmir ikinci bölgeden milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmuş ancak aday olamamıştı. Daha sonra oyuncu İzmir Foça Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu duyurmuştu.

FİLİZ TAÇBAŞ YİNE SEÇİLEMEDİ

CHP, İzmir'deki adaylarını dün açıkladı. Foça'nın belediye başkanı adayının Saniye Bora Fıçı oldu. Oyuncu yine aday olarak gösterilemedi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Taçbaş, "Parti Meclisimizin aldığı kararla İzmir'imizin, il ve ilçe adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Cemil Tugay'a, Foça Belediye Başkan adayımız Sayın Saniye Bora Fıçı'ya ve diğer ilçe adaylarımızı kutluyor, başarılar diliyorum. Her zaman olduğu gibi partimizin yanında ve destekçisi olacağız. Güzel İzmir'imize ve güzel Foça'mıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.







