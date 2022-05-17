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  4. CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması! Polis girişine izin vermedi

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması! Polis girişine izin vermedi

17.05.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüşmesi için dün start verildi. İş makinaları dün pistleri kaldırmak için çalışmalara başlarken 'konut yapılacak ' iddiası olay oldu. Dün yaptığı çağı sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün Atatürk Havalimanı'na geldi. İçeri alınmayan Kaftancıoğlu, havalimanının önünde açıklamalarda bulundu.

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan Atatürk Havalimanı açıklaması! Polis girişine izin vermedi

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün yaptığı açıklamada, Millet İttifakı projesi kapsamında iş makinalarının çalışmaya başlamasına tepki göstermek için bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'nda buluşma için çağrı yapmıştı.

Kaftancıoğlu'nun bu açıklamasının ardından Atatürk Havalimanı çevresinde polis ekipleri eniş günvenlik önlemi aldı.

KAFTANCIOĞLU ATATÜRK HAVALİMANI'NDA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindeki heyetin Atatürk Havalimanı'na girmesine polis izin vermedi. Bunun üzerine Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı önünde açıklamalarda bulundu.

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Kaftancıoğlu yaptığı açıklama şöyle;

"Atatürk Havalimanı, 1912 yılında asgari amaçlarla ilk defa uçakların inmesiyle hizmete girmiştir. 1953'te de inşaatının tamamlanmasıyla birlikte uluslararası uçuşa açılmıştır. İhtiyaç oldu ek pistler yapıldı, bu devam etti. Sonra kargo terminali açıldı. 1998 yılında, artan yolcu talebi ile birlikte, hatta ödüllü bir yarışma ile bir terminal binası yapımına başlandı, sonrasında olanları biliyoruz. 2000'de yeni binanın açılmasından sonra 2002'de metro yapıldı, 2019 yılında da tarifeli yolcu trafiğine kapatıldı. Pandemide sahra hastanesi açıldı. Onlarca yer varken bir pistin yarısı katledildi.

Atatürk Havalimanı planlamasının alanının tamamı birinci derece deprem bölgesi. İstanbul'un deprem riskinin ne kadar yüksek olduğunu göz önünde bulundurursak, deprem anında ne büyük ihtiyaç olduğunun takdirini size bırakıyorum.

"EN YAKIN ÖRNEĞİ YUNANİSTAN'DA"

Havalimanlarının ülkelerin stratejik değerleri olduğunu biliyoruz. Havalimanlarının mutlaka korunması gerektiğini de biliyoruz. Bir havalimanı elden çıkarılırsa geri dönüşü oldukça zor. Pistleri kırılmadan muhafaza edilen yüzlerce havalimanı var dünyada. En yakın örneği Yunanistan'da... İki havalimanı da muhafaza ediliyor.

İstanbul Havalimanının Atatürk Havalimanı ile beraber çalıştırılmamasının nedeni teknik nedenlerden kaynaklı değil. İstanbul ve Atatürk havalimanlarının aynı anda çalışacak şekilde düzenlenebileceği biliniyor. İstanbul Havalimanının sadece yüzde 50'si inşa edilmiş durumda. İstanbuldaki havalimanlarının kapasitesine baktığınızda, Atatürk Havalimanı kapatıldığında yılda 65 milyon yolcu taşıyordu. Sabiha şu anda 35 bin yolcu taşıyor. İstanbul Havalimanının mevcut kapasitesi 90 milyon. Şu andaki halleri ile birlikte bu 3 havalimanının mevcut kapasitesi 220 milyon iken, yapımını tamamlamak için yüzde 50'yi tamamlamak için ekstradan 250 milyar Euro'luk yeni yatırımın gereksizliği ortada. "

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Millet Bahçesi projemize devam edeceğiz"

"GİDECEKLERİNİ ANLADILAR"

Suçluluğun telaşı içindeler dedim ya, saraydakiler ve bir avuç şürekası... Gideceklerini gördüler, gitmeden önce 5'li çete eliyle vatandaşın cebinden çaldıkları çalacakları bir kör kuruşu aktarmak için yapıyorlar.

"KATAR VE SUUDİ ARABİSTANLILARA SATMAK İSTİYORLAR"

Genel Başkanımız iktidara geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyeceğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya yapıldıysa alacağız demişti. Bunun korkusunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul Havalimanını Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçilerine satmak istiyorlar. Ancak Katarlı ve Suudi Arabistanlı iş birlikçiler ticaretlerini düşünmezler mi? Elbette biz bu ülkeyi alırız diyorlar. Ama bizim orayı alabilmemiz için o bölgede başka havalimanı olmamalı, Atatürk Havalimanını kapatmalısınız diyorlar. Millet Bahçesi yapacağız adı altında Katar'a ve Suudi Arabistan'a peşkeş çekmek için İstanbul Havalimanını kapatıyorlar. Millet Bahçesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı deniyorlar. "

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Canan Kaftancıoğlu
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