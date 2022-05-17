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  4. SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Millet Bahçesi projemize devam edeceğiz"

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Millet Bahçesi projemize devam edeceğiz"

17.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Atatürk Havalimanı'na yapılacak Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi projesiyle ilgili konuştu. Bakan Kurum tartışma yaratan projeye devam edeceklerini belirtirken, "Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

SON DAKİKA | Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: "Millet Bahçesi projemize devam edeceğiz"

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesi ve tartışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Millet bahçesi projesinin yapımı için iş makinelerinin girdiği Atatürk Havalimanı’na girmesine tpki gösteren CHP'ye yanıt veren Bakan Kurum, geri adım atmayacaklarını duyurdu.

Bakan Kurum'un Atatürk Havalimanı'na Millet Bahçesi projesine ilişkin yaptığı açıklamalar şöyle;

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"Milletimizin talepleri doğrultusunda projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar tehdit edip dursunlar biz projelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Burası 1900'lü yıllarda ilk havalimanı olarak hizmete girmiş bir alan. 1953'te de uluslararası hava trafiğine açılmış. Burada yaşanan trafik problemi, hava kirliliğinden sebep, Küçükçekmece, Bağcılar, Bakırköy bölgesinde milyonlarca vatandaşımız yaşıyorlar. Hava kirliliğinden, gürültü probleminden dolayı, sesten dolayı rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyük İstanbul vizyonu çerçevesinde İstanbul Havalimanımız yapıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR TOPLANMA ALANI GÖREVİ GÖRECEK"

Günde 1 milyondan fazla vatandaşımızın ziyaret edeceğiz bir mekan haline gelecek. İstanbul'un cazibe merkezi diyeceğimiz, vatandaşımıza açacağımız bu alanda gençlerimiz deneyler yapacak, kıraathanede ders çalışacaklar, çok çok da önemsediğim, İstanbul bir deprem bölgesi, olası afet durumunda burası çok önemli bir toplanma alanı görevi görecek. Millete sözlerini tutmadıkları için bu projeleri anlayamazlar. Milletimizin ihtiyacı neredeyse biz orada olmaya gayret gösteriyoruz. "

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Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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