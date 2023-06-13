CHP'li isim son noktayı koydu! Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Sözcü TV'de Deniz Zeyrek ve Saygı Öztürk'ün sorularını yanıtladı. Kuşoğlu, CHP'de yapılması planlanan kurultaya ilişkin olarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden aday gösterileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon yayınında, 'Kurultayda aday mısınız?' sorusuna yanıt vererek, "Aday olmam, aday gösterilirim" ifadelerini kullanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ilişkin konuşan Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"(Kılıçdaroğlu'nu) Partiden bir kesim muhakkak aday gösterecektir. Geçmişte de öyle oldu. Aday göstereceğiz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yarış çok adil bir şekilde yapılır."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde, Halk TV'de canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık konusunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP'de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık. Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Kurultayda gidip de 'Ben adayım' demem. Ama getirip işi yine kişiye getiriyoruz. Değişim olmayan bir hayat var mı? Hayatın her alanında değişim var.

Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına karar verecektir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ben kurultay kararı aldım, gelsin aday olacaklar çalışsın."