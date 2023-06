Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! ‘Neden istifa etmediniz?’ sorusuna yanıt verdi, İmamoğlu için net konuştu! ‘Erdoğan için de ciddi travma’

Son dakika: 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan düşük oy alan 28 Mayıs seçimlerinden de mağlubiyetle ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günler süren sessizliğini bozdu. Sözcü TV'ye katılan Kılıçdaroğlu, gazeteciler Uğur Dündar, Alişar Delek, İsmail Saymaz ve İpek Özbey'in sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları, kurultayda yeniden aday olup olmayacağı, Ekrem İmamoğlu'nun değişim çağrısı ve partide yaşananlarla ilgili açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Seçim dönemi için pişmanlığım olmadı, benim açımdan yapılan her şey doğruydu. Bir, sordunuz 'Pişmanlık duyuyor musunuz' diye? Bugüne kadar yaptığım çalışmalar bunlardan pişmanlık duymuyorum. İki Türk siyasetinde önemli bir aşamayı kaydettik. Tarihimizde bir ilkti bunlar unutuldu konuşulmuyor. Üç, bir mutabakat metni hazırladık. Yeteri kadar anlattık mı tartışılabilir. Toplumun her kesimiyle diyalog kurduk. Her şeyi anlatmaya çalıştık her kesimi kucaklamaya çalıştık. Önemli adımlar attığımızı söyleyebilirim. Biz kazanacağımıza inanıyorduk. 6 lider ve 2 büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımızla alanlara çıktık mitinglerimizi yaptı. Ama beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasının bizim üzerimizde üzüntüye neden olmasını beklersiniz bundan üzüldük. O akşam ben konuştum 6 lider bir araya geldik. Basın mensuplarına seslendim. CHP'yi çok iyi tanımak lazım, sıradan bir parti değil. Bir lider partisi de değil. O akşam lidelerle ve kurmay arkadaşlarımızla oturduk konuştuk. MYK'yı milletvekillerimizi topladık. Her bir arkadaşımız oturduk ve çalıştık durumu değerlendirdik.



"ERDOĞAN İÇİN DE CİDDİ BİR TRAVMA"

Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, ""Erdoğan ilk turda kaybetti. İlk kez katıldığı bir seçimde kaybetti. Onun için de ciddi travma. Bugüne kadar hep ilk turda kazandı ama ilk kez kaybetti" ifadelerini kullandı.

"NEDEN İSTİFA ETMEDİNİZ?"

Kılıçdaroğlu'na "Seçim gecesi istifa ediyorum diyebilirdiniz, demediniz. 12 gün boyunca seçmenleri yalnız bıraktınız. Niçin bunu yaptınız?" sorusu da yöneltildi. Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "6 lider ve 2 belediye başkanı arkadaşlarımızla alanlara çıktık mitinglerimizi yaptık. Beklediğimiz olmadı. Beklediğimizin olmamasını bizim üzerimizde üzüntüye yol açtığını kabul edersiniz, biz de insanız. Üzüldük ama yine de ben o akşam konuştum. 6 lider bir araya geldik, toplantı yaptık. Oturduk konuştuk nasıl bir yöntem izleyelim diye.

MYK'yı, milletvekillerimizi topladık tüm ayrıntılarıyla çalıştık. Durumu değerlendirdik. Kimsenin hakkını yemek istemem, listelerde yer almayanlar da dahil çaba harcadı. Nerede bir boşluk varsa bir şekilde gidildi.

"YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCE..."

Kurultayımızı toplayacağız. Eleştirileri değerlendirdik ve bu kararı aldık. Yetkiyi partililerimize bıraktık. Bu çerçevede bir yol yöntem çizdik. Yerel seçimlerden önce olacak. Genel Başkanı'nın seçileceği kurultayın da yerel seçimlerden önce olması ve bir an önce bitmesi.

YENİDEN ADAY OLACAK MI?

CHP genel başkanları için adaylık çok önemli değildir. İlk önceliğimiz ülkemiz, sonra partimizdir. Sonra genel başkanlık gelir. CHP'nin kurumsal kimliği içerisinde genel başkanlık üçüncü sırada yer alır bizim için kural budur.

"SEÇİMLERİ NEDEN KAYBETTİK?"

Acaba biz nerede kaybettik? Bunu da araştırdık. Kasaba, köylerde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy 3 milyon 580 bin, Erdoğan'ın aldığı oy 6 milyon civarında. Arada 3 milyon oy farkı var. 3 ve üzeri sandığı olan yerlerde Kılıçdaroğlu'nun aldığı oy yüzde 51, Erdoğan'ın yüzde 49. Bu CHP'nin kırsalda tek sandık olan yerde, 2 veya 3 sandık olan yerlerde gerektiği etkiyi gösteremediğini görüyoruz. Seçmeni etkileyemedik. Beklediğimiz oyu alamadık. 3 milyon fark, en fazla 3 sandığın konulduğu yerlerden kaynaklanıyor. Bu şunu gösteriyor bize, enerjinin en azından bir bölümünü buraya harcayabilirdik buralara gidilebilirdi.

"AĞIR BİR YENİLGİ OLARAK DEĞERLENDİRMEYİ ASLA KABUL ETMEM"

Ortaya çıkan tabloyu ağır bir yenilgi olarak değerlendirmeyi asla kabul etmem, sizin de kabul etmenizi doğru bulmam. Kazanamadık doğru ama bunu ağır bir yenilgi olarak kamuoyu önüne koymak olmaz.

Bu seçime sandık açısından söylüyorum CHP kadar hazırlık yapan ikinci bir parti bulamazsınız. 1,5 yıl buna hazırlandık. İlk turda bazı sorunlar çıktı. Ama bu tutanakların alınmadığı anlamına gelmiyor. 'Yüzde yüz her şeyi mükemmel yaptınız mı?' Hayır arkadaş doğruları söyleyeceğiz.

Ne zaman bir, iki ve üç sandığın kurulduğu yerlerden sonuçlar gelince baktık ki tablo bizim gördüğümüz gibi değil. Biz üç ve daha fazla sandığın konulduğu Türkiye genelindeki tüm yerlerde yüzde 51 ve fazlasını alıyoruz. Biz bir, iki ve üç sandık konulan yerlere gitmemişiz. Bunu söylüyorum. Sandık görevlisi var biz oraya gidip kendimizi anlatamamışız.

Biz şunu da araştırdık, 'Acaba kırsaldaki insan neden ekonomik yıkımdan çok etkilenmedi'. Çok basit ayda 500 lira verdiğinizde zaten harcayacak yer yok köyde nerede harcayacak? Deprem bölgesinde de birden çok nedeni var. Dağıtılan paralar var.

"BAYRAĞI TESLİM ALANLAR DAHA İLERİYE TAŞIYACAKTIR"

Bu bir demokrasi yarışıdır biz çıtamızı yükselttik. Ama kazandık mı hayır. Biz pek çok sorunun çözümü için öncülük ettik. Bundan sonraki süreç bayrağı teslim alanlar elbette daha ileriye taşıyacaktır. İl başkanları ilçe başkanları değişecek. Her şey değişecek. Kimsenin kazığı çakacak hali yok. CHP duygularıyla değil aklıyla hareket eden bir partidir. Tabloya bakacak nedir ne değildir? CHP kişi eksenli bir parti değildir. Bizim parti meclislerimiz diğerlerine benzemez. Eleştiren hiç bir arkadaşımın sözünü kesmem.

"GİDİP DE 'BEN ADAYIM' DEMEM"

CHP’de kişiler önemli değil. Değişimin önünü açtık. Aday olup olmamanın hiçbir önemi yok. Kurultayda gidip de 'Ben adayım' demem. Ama getirip işi yine kişiye getiriyoruz. Değişim olmayan bir hayat var mı? Hayatın her alanında değişim var. Önce merkez yönetimimizi topladık, Meclis grubumuzu topladık. Gözle görülür değişimler yaptık. 'Vay efendim bu değişim yetersiz' elbette. Kurultay kararı da aldık. Gideceğiz oturacağız anlatacağız kurultayda. Belki benim bilmediğim başka arkadaşımın gördüğü olay vardır bunu da konuşur eleştiririz. CHP'den en sert eleştiriler yapılır genel başkan bunu dinler.



"GENEL BAŞKANIN SEÇİLECEĞİ BİR KURULTAY"

Kongre kararını aldık, parti meclisimize soracağız. Seçimli kurultay bu. Parti meclisi, disiplin kurulları seçilecek. Bu seçim genel başkanında seçileceği bir seçim, kurultay. Ben çıkıp ben adayım demem. Anlatamıyorum galiba. Bugüne kadar ben çıkıp da 'adayım' demedim. Partinin yetkili organları kimin aday olup olmayacağına karar verecektir. Bu partide herkes gelip genel başkanlığa aday olabilir. Ben kurultay kararı aldım gelsin aday olacaklar çalışsın.

"YENİLENMELİYİZ VE YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ"

Bütün olumsuz koşullara rağmen yüzde 48 aldık. Kimleri nasıl tehdit ettiklerini gayet iyi biliyorum. Ama bunlar bizim için gerekçe olmamalı. Biz tüm bunlara rağmen mücadele edip sonuç almak zorundayız. Biz bunu beraber yapacağız. Biz yenilenmeliyiz, güçlenmeliyiz ve yolumuza devam etmeliyiz. Bunu bir kişiye endekslersek yanlış olur. Kişi endeksli değil kitleler olmalı. Demokrasilerde sağlıklı işleyen rejimlerde ülkeyi yönetme iddiasında olan siyasi partiler yarın değişim olacakmış gibi yeni bir şey çıkacakmış gibi hazırlıklı olmalıyız.

"MASADA 'İÇİMİZDEN BİRİ ADAY OLSUN' DENİLDİ"

'Siz neden aday oldunuz?' diye sordunuz. Ben hiçbir zaman adayım' demedim. Masada da demedim. Ama altyapısı şöyle oluştu. Bir yıldır 6 lider çalışıyor birbirimizi tanıdık. Hassasiyetlerimizi biliyorduk. 'İçimizden birisi olsun' denildi. Masanın iradesine her zaman saygı gösterdim. Arkadaşlarımızla konuşurken de söyledim.

"PARLAMENTODA GRUP KURSUNLAR İSTİYORUM"

(Millet İttifakı'ndaki 4 parti için) Onlara göre oy oranları 5 olabilir 7 de olabilir. Böyle bir veri yok elimizde. İlk toplantıda söyledim, bizi bir araya getiren demokrasi dedim. Milletvekilleri verdik evet, çalıştılar, biz de çalıştık. Ben onların parlamentoda grup kurmasını istiyorum. Gelsinler bir araya grup kursunlar hatta iki grup kursunlar. Onların varlığı olması, komisyonlarda temsil edilmeleri demokrasi için son derece önemlidir.

İTTİFAK SÜRÜYOR MU?

Bu ittifak demokrasi ittifakıydı ve seçimle sonuçlandı. Bundan sonraki seçim ittifakı bir sonraki seçimler olduğunda yine oturulup konuşulur. Parlamentoda stratejik olarak birbirimize destek verebiliriz. Farklı görüşlerimiz de var. Demokrasi ekseninde beraberliğimiz halen sürüyor. Bugün de telefonda konuşuyoruz. Bir kopma birbirimize sırtımızı dönme söz konusu değil.

İMAMOĞLU'NUN 'DEĞİŞİM' ÇAĞRISI

Değişim çağrısı gayet güzel bir çağrıdır. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bu değişim zaten olacak. Değişimin kendi içinde evreleri var. Kurultay olur başka şey olur değişim olur. İmamoğlu'nun o konuşmasını bilmiyordum ama değişim olabilir tabi.

"BAŞKANLAR GENEL SİYASETE DE GİREBİLİRLER"

Belediye başkanları seçildikleri beldeye hizmet etmek zorundalar. Halk onları kendilerine hizmet etsin diye seçti. Siz bunları bırakın başka işlerle uğraşın, bu olmaz. Siyasetin temeline aykırıdır. Öncelik budur. Halk sizi seçti İstanbul'a, sizi seçti Ankara'ya, sizi seçti Adana'ya, Mersin'e, İzmir'e siz buraları bırakın başka işlerle uğraşın. Vaatleriniz var bunları yapacaksınız. Bu, şu anlama gelmez, 'Siz sadece orada kalın başka hiçbir şey yapmayın.' Hayır, onu söylemedim ben. Genel siyasete de girebilirler yapabilirler. Ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ne olacağını da düşünmek zorundayım. CHP tarafından yönetilmeye devam edilmeli. Şu anda CHP'li tarafından yönetilmezse bu bizim için ciddi bir sorun olur. Biz kazandığımız Büyükşehir Belediyesi'ni başka bir partiye neden verelim?

İMAMOĞLU ADAY OLABİLİR Mİ?

Aday olabilir. Ben akılcı düşünüyorum. Erdoğan kazandığı gün ne dedi 'İstanbul'u alacağım' dedi. Yahu neden İstanbul'u veriyoruz. Akılcı bir gerekçe sunmaları lazım. Ben geleceği de düşünmek zorundayım. İmamoğlu aday olabilir. Arkadaşlarımız genel başkan adayı olabilirler, 'neden adaysın' demem. Ben İstanbul'un sorununun çözülmesini isterim önceliğim budur.

"CHP'DE GENEL BAŞKAN'IN HER DEDİĞİ OLMAZ"

Az önce söyledim. Aktif pasif üye getireyim dedim. Olmadı reddedildim. Şimdi bu şunu da gösterir, bizim partide genel başkanın her dediği olmaz. Bizim partide oturulur karar verilir. İnternet üzerinden üyeliği bile partiye 3 yılda kabul ettirebildim.