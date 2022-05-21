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CHP'li isimden dikkat çeken çıkış! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız'

21.05.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Haziran'da yapılacak seçimlerle ilgili ittifak ve partilerin çıkaracağı adaylar merak edilirken CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol "Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

CHP'li isimden dikkat çeken çıkış! 'Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız'

Genel seçimlere adım adım yaklaşılırken Millet İttifakı'nın çıkaracağı aday merak ediliyor. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Elazığ'da yaptığı konuşmada Erol, "Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.

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"BU ÜLKEYİ DEVLET LİYAKATIYLA YÖNETECEĞİZ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, çok sayıda partilinin de hazır bulunduğu, CHP Elazığ İl Başkanlığı'nca düzenlenen 'Elazığ Buluşması'na katıldı. Burada konuşan Erol, 'Millet İttifakı' olarak ülke yönetimine talip olacaklarını dile getirerek, “Partimizin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu ülkenin Cumhurbaşkanı yapacağız. 'Millet İttifakı' olarak bu ülkenin yönetimine talip olacağız ve bu ülkeyi yöneteceğiz, devlet liyakatıyla yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? Hukukun üstünlüğü ile yöneteceğiz. Nasıl yöneteceğiz? 84 milyon yurttaşımızın eşit yurttaşlık hakkına saygı duyarak ve anayasal güvence altına alarak yöneteceğiz” diye konuştu.

Merak edilen soruya yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması...Merak edilen soruya yanıt verdi! Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması...

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ Kemal Kılıçdaroğlu CHP

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