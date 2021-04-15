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CHP'li Mahmut Tanal'ın TBMM'de astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartı olay oldu

15.04.2021 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, '128 milyar dolar nerede?' yazılı pankartı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) odasının penceresine astı. Pankartı indirmek için Meclis'e itfaiye geldi.

CHP'li Mahmut Tanal'ın TBMM'de astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartı olay oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, TBMM'ye '128 milyar dolar nerede?' afişi astı.

Yaptığı eylem sonrasın Halk TV'ye konuşan Mahmut Tanal, ''Bu 128 milyar doları ne yaptılar? Gençler için mi harcadılar? İşsizliği bitirmek için ne yaptılar? Ben bir parlamento üyesiyim. Bu paraya ne olduğunu sormaya hakkım var'' diye konuştu.

Odasının Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın tam karşısında olduğunu söyleyen Tanal, ''Ben bakanlığa bu paranın akıbetini sordum, bana cevap vermediler'' dedi.

PANKARTI KALDIRMAK İÇİN İTFAİYE EKİBİ GELDİ

Tanal'ın Meclis'e astığı '128 milyar dolar nerede?' pankartını indirmek için itfaiye ekibi geldi. Öte yandan birçok CHP'li vekil, Tanal'ın odasında bulunuyor.

İtfaiye ekipleri pankartı indirmek için merdivenlerini yükseltirken, milletvekilleri pankartı geri çekti.

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TANAL: PANKARTI YENİDEN ASACAĞIM

Tanal, söz konusu pankartı yeniden asacağını belirtti.

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Tanal'ın açıklamasından kısa bir süre sonra pankart yeniden asıldı.

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Mahmut Tanal CHP

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