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CHP'li Özgür Özel'den motokuryeler için kanun teklifi! Tazminat ödensin

11.03.2022 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, idari kararla çalıştırılmayan motokuryelere tazminat ödenmesini öngören kanun teklifi verdi. Teklif, mülki idare amiri kararlarıyla ya da kamu idareleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yerine getiremeyen motokuryelere, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın "mahrumiyet tazminatı" olarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini düzenliyor. İşte detaylar!

CHP'li Özgür Özel'den motokuryeler için kanun teklifi! Tazminat ödensin

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in TBMM Başkanlığına sunduğu İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin genel gerekçesinde, Türkiye'de özellikle büyükşehirlerde motokurye sayısında son yıllarda büyük bir artış olduğu belirtildi. Türkiye'deki motosikletli kuryelerin sayısının yaklaşık 1 milyon olduğu ifade edilen gerekçede, motosikletli kuryelerin ağırlıklı olarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de hazır gıda ve paket servisi başta olmak üzere geniş bir yelpazede çalıştıkları kaydedildi.

Motokuryelerin aşırı rüzgarlı ve yoğun kar yağışlı havalarda çalışmalarının çok riskli olduğu belirtilen gerekçede, İstanbul Valiliğinin kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Mart'tan itibaren motokuryelik yapılmaması yönünde karar aldığı hatırlatıldı. Bu kararın, kazançlarını günlük elde eden motokuryeler için ciddi ekonomik kayıp oluşturacağı ifade edilen gerekçede, olumsuz hava şartları ya da mücbir sebeplerle çalışmaları durdurulan motokuryelerin bu tür kayıplarının telafi edilmesi gerektiği vurgulandı.

Teklif, mülki idare amiri kararlarıyla ya da kamu idareleri tarafından alınan kararlar doğrultusunda faaliyetlerini yerine getiremeyen motokuryelere, prime esas günlük kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutarın "mahrumiyet tazminatı" olarak İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenmesini düzenliyor. Teklif, sigortalı veya işveren hissesi primlerinin tamamının da SGK'ye ödenecek tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fon'dan karşılanmasını öngörüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Tazminat Özgür Özel
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