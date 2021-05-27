CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

Isparta’nın Gönen ilçesi Senirce köyünde gül bahçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde üzerinde gül resimleriyle birlikte Atatürk ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu ‘Ülkem Sizinle Gül Kokacak’ yazılı pankartla karşılandı.

05.45'TE GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, yağı dünyaca ünlü parfümlerde kokunun kalıcılığını sağlamak için kullanılan, ayrıca gülsuyu, sabun, kolonya, lokum, reçel gibi birçok ürüne de dönüştürülen Isparta gülünü toplamak için saat 05.45’te Gönen ilçesindeki bir gül bahçesine geldi. Gül işçileri tarafından topladıkları güllerin konulduğu, önden bağlamalı bir çuval verilen Kılıçdaroğlu, gül işçisi Halime Karaöz ile birlikte gül topladı.

Kılıçdaroğlu hem gül toplayıp hem de işçilerin sorunlarını dinledi. Halime Karaöz, bu yıl yağışların az olması ve sıcak nedeniyle gül çiçeklerinde verimin düşük olduğunu anlattı. Çiftçinin zor durumda olduğundan da bahseden Karaöz, çok sıkıntı yaşandığını, genel olarak harcanan emeğin karşılığının alınamadığından yakındı.