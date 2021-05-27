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CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

27.05.2021 08:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta’da gün doğumu ile birlikte gül bahçesinde kadın işçileri ziyaret ederek, birlikte gül topladı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

Isparta’nın Gönen ilçesi Senirce köyünde gül bahçesini ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ilçe girişinde üzerinde gül resimleriyle birlikte Atatürk ve Kılıçdaroğlu’nun fotoğraflarının bulunduğu ‘Ülkem Sizinle Gül Kokacak’ yazılı pankartla karşılandı.

05.45'TE GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu, yağı dünyaca ünlü parfümlerde kokunun kalıcılığını sağlamak için kullanılan, ayrıca gülsuyu, sabun, kolonya, lokum, reçel gibi birçok ürüne de dönüştürülen Isparta gülünü toplamak için saat 05.45’te Gönen ilçesindeki bir gül bahçesine geldi. Gül işçileri tarafından topladıkları güllerin konulduğu, önden bağlamalı bir çuval verilen Kılıçdaroğlu, gül işçisi Halime Karaöz ile birlikte gül topladı.

Kılıçdaroğlu hem gül toplayıp hem de işçilerin sorunlarını dinledi. Halime Karaöz, bu yıl yağışların az olması ve sıcak nedeniyle gül çiçeklerinde verimin düşük olduğunu anlattı. Çiftçinin zor durumda olduğundan da bahseden Karaöz, çok sıkıntı yaşandığını, genel olarak harcanan emeğin karşılığının alınamadığından yakındı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerle gül topladı

KILIÇDAROĞLU TELEFON NUMARASINI İSTEDİ

Karaöz, CHP Genel Başkanı Kılıçaroğlu’ndan, çocuğu olmadığı için tedavide yardım talebinde de bulundu. Kılıçdaroğlu, "Olur" diyerek yardım edileceğini belirtti ve danışmanları tarafından Karaöz’ün telefon numarasının alınmasını istedi.
Gül bahçesindeki çocuklarla da sohbet eden Kılıçdaroğlu’na topladığı güller hediye edildi. Ardından gül toplayan kadın işçilerle bahçede kurulan yer sofrasında kahvaltı yapıldı.

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Sonrasında Gönen Belediyesi’ni ziyaret için ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu, hem yol üzerinde hem de belediye girişinde gül dökülerek karşılandı.

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(DHA)

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İşçi Isparta Kemal Kılıçdaroğlu

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