Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch’de “Jahrein”in konuğu oldu.

Jahrein”in, “Gençleri nasıl mutlu etmeyi düşünüyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“Gençliği nasıl mutlu edeceğimiz zor bir soru çünkü herkesin mutluluğu için farklı bir çıta var. Ama temel noktalar var. İlk olarak bu gençlik özgürlük istiyor, attığı tweet yüzünden sabah 5’te kapısına polis gelsin istemiyor. Seçildiğim zaman hakaret etmemek kaydıyla her türlü eleştiriyi yapacaklar, ben de o eleştirilerden ders alacağım.

Gençlerin tümüne sözüm; konsol mu, cep telefonu mu elektronik ne alakacaklarsa gençler için KDV, ÖTV indirimi yapılacak. Üniversitede okuyan gençlerimiz var, bir yılda yurt sorununu çözeceğim.”

CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI SİNYALİ Mİ?

Kılıçdaroğlu’nun “ben seçildiğimde” ifadesini kullanması üzerine izleyiciler, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali mi?” sorusunu sordu. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu “Ben partim adına konuşuyorum, bireysel konuşmuyorum” dedi.

