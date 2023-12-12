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CHP lideri Özel'den hakeme çirkin saldırıya ilk tepki! "Orada atılan her tekme Türkiye'nin itibarına da atıldı"

12.12.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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CHP lideri Özgür Özel dün akşam Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e çirkin saldırısı sonrası sert mesajlar verdi. Sürecin takipçisi olacaklarını vurgulayan Özel "Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına da atılmıştır" dedi. Özel'in ayrıca Ekrem İmamoğlu-Muharrem İnce görüşmesine ilişkin verdiği yanıt da dikkat çekti.

CHP lideri Özel'den hakeme çirkin saldırıya ilk tepki! "Orada atılan her tekme Türkiye'nin itibarına da atıldı"

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu, Somali cumhurbaşkanının oğlunun çarparak ölümüne yol açtığı motokurye Yunus Emre Göçer'in ailesini ziyaret etti. Ziyaret sonrası Özel gazetecilerin gündemdeki son gelişmelere ilişkin sorularını yanıtladı.

HAKEME ÇİRKİN SALDIRIYA ÖZEL'DEN SERT TEPKİ

Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Orada atılan her tekme Türkiye'nin uluslararası itibarına da atılmıştır. Atılan her yumruk hepimize vurulmuştur. Bu meselenin toplumsal duyarlılıkla takip edilmesi son derece önemli. Bundan sonra takip edeceğiz. Bu yapılan cezasını bulmalı. Biz o yumruk, tekmeler için çok değerli hakemimizden bütün sorumlular ve Türk milleti adına özür dileriz. Türkiye'yi bütün dünyaya rezil edenler bunun hesabını vermeli.

İNCE-İMAMOĞLU GÖRÜŞMESİ

Sayın İnce'yle mesajlaşmamız oldu. Muharrem bey ziyarete gelmek isterim demişti, ben Türkiye'ye dönünce görüşürüz demiştim. Henüz bir randevulaşma olmadı. Geçmişte birlikte siyaset yaptık, ülkede ve bu partide önemli görevler yaptı. Geri çevrilmesi düşünülemez.

İNCE İZMİR'DEN ADAY OLACAK MI?

Öyle bir zemin hiç olmadı, öyle bir şey hiç konuşulmadı."

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Ekrem İmamoğlu Özgür Özel
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