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  4. CHP ve DEM Parti imza atmamıştı! AK Parti'den Özgür Özel'e tepki geldi: "Bahaneler ileri sürüp başka hesaplar peşinde koştular"

CHP ve DEM Parti imza atmamıştı! AK Parti'den Özgür Özel'e tepki geldi: "Bahaneler ileri sürüp başka hesaplar peşinde koştular"

24.12.2023 13:45 | Son Güncelleme:
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Şehit haberleri sonrası TBMM'de 4 partinin terörle mücadeleye dair ortak bildirisine CHP ve DEM Parti imza atmamıştı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP lideri Özgür Özel'e sert tepki gösterdi.

CHP ve DEM Parti imza atmamıştı! AK Parti'den Özgür Özel'e tepki geldi: "Bahaneler ileri sürüp başka hesaplar peşinde koştular"

TBMM Genel Kurulu’nda, AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi gruplarının imzasıyla teröre karşı ortak bildiri yayımlandı. CHP lideri Özgür Özel, partisinin imza atmamasına gerekçe olarak "Buradan ilan ediyorum ki; bu bilgilendirme yapılmadan, sorularımıza yanıt almadan ve ikna olmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan hiçbir bildiriye imza atmayacağız" açıklamasını yapmıştı.

"SİYASİ SAVRULMALARIN DEVAMI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin bu tutumunu eleştirirken Özgür Özel'e de şu ifadelerle yüklendi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Yüce Meclis’te partilerin terörü lanetleyen ortak bildirisine imza atmak için şartlar öne sürmesi utanç verici bir tutumdur. CHP yönetimi, TBMM çatısı altında Mehmetçiğin yanında saf tutmak ve PKK terörünü lanetlemek yerine bahaneler ileri sürerek başka hesapların peşinde koşmuştur. CHP yönetiminin bu tutumu, Türkiye'nin milli güvenliği açısından elzem olan tezkereler konusundaki siyasi savrulmalarının bir devamıdır.

Mecliste ortak bildiriye katılmayan CHP yönetimi tepkileri görünce bir bildiri yayınlamak zorunda kalmıştır. CHP yönetiminin bu tutumu kendileri için bir itirafnamedir. Bu, en temel meselelerde bile pusulası olmayan bir zihniyettir. CHP yönetimi, CHP’ye gönül vermiş vatandaşlarımızın terörle mücadele konusundaki yüksek desteği ve hassasiyeti ile de çatışmaktadır. Kuşkusuz milletimiz bu çirkin siyasi hesapların değerlendirmesini en iyi şekilde yapacaktır."

"AMAÇLARINA ULAŞAMAYACAKLAR"

Çelik ayrıca terörle mücadeleye ilişkin de şu mesajları verdi:

"Terör, milletimizin ve tüm değerlerinin düşmanıdır! PKK terörünün arkasındaki siyasi planların hangi odaklar tarafından beslendiği ve amaçları açıktır. Bunların neler yapmak istediğini bölgemizdeki gelişmeler göstermektedir. Amaçlarına asla ulaşamayacaklar! Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde defalarca ifade ettiği gibi hepsiyle mücadele edecek gücümüz ve kararlılığımız vardır."

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Anahtar Kelimeler:
şehit Ömer Çelik Özgür Özel CHP terörist
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