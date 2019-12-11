HABER

CHP'li Sarıbal: "Tarım Kredi Kooperatifleri 20 yıldır denetlenmiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.12.2019 13:27 | Son Güncelleme

CHP'li Sarıbal: "Tarım Kredi Kooperatifleri 20 yıldır denetlenmiyor"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerinin 20 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığınca denetlenmediğini öne sürdü.

Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini savunan Sarıbal, "Saray yönetimi görmek istemese de kriz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Sinop'ta yapılması planlanan nükleer enerji santraline karşı olduklarını belirten Sarıbal, "Bu projeyi reddediyoruz. Nükleer enerji bütün dünyada terk ediliyor ama bize ısrarla dayatılıyor. Projeyle Avrupa'nın atıkları Türkiye'ye getirilecek. Yurtsever bilim adamları nükleer enerji santrallerinin maliyetinin faydasından daha çok olduğunu söylüyor." dedi.

Tarım Kredi Kooperatifleri ile ilgili müfettişlerce hazırlanan bazı raporlar olduğunu ifade eden Sarıbal, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ulaştırılan bu raporlarda kooperatiflerin durumuna ilişin tespitlerin bulunduğunu söyledi.

Orhan Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerin 17 bölgede bin 600 şubesi, 1 milyon 100 binin üzerinde üyesi, 25 milyar liralık finansı, 15 şirket, 3 vakıf ve 8 bin 300 çalışanıyla çok büyük bir kurum olduğunu belirtti.

Tarım Kredi Kooperatiflerinin Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olduğunu anımsatan Sarıbal, şöyle konuştu:

"Kooperatifler Birliği uzun süredir rutin denetim mekanizmalarından uzaklaşmıştır. Bakanlık 20 yıldır kooperatifleri denetlemiyor. Sadece şikayet olduğunda bakanlık devreye giriyor. Finans olarak da Ziraat Bankası ve Hazinenin kredileri olmasa kooperatifler bitik duruma düşecekler. Kağıt üzerinde devam eden bir ekonomi, personeli ve üst kurumu besleyen bir düzen var. Elde edilen gelir üzerinden çiftçiye bir şey verilmiyor. Şirketlerden oluşan holdinge dönüşmüşler. Bu düzende çiftçinin hiçbir yetkisi yok."

Sarıbal, Tarım Kredi Kooperatiflerince çiftçiye verilen kredi faiz oranının da çok yüksek olduğunu ve çiftçinin borcunu ödeyemeyecek duruma geldiğini öne sürdü.

Dünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendiDünyanın en hızlısı! Hatay'da görüntülendi
Türkiye'nin yardımıyla anayurduna dönen Ahıska Türkü: Ben bunu ikinci hac sayıyorumTürkiye'nin yardımıyla anayurduna dönen Ahıska Türkü: Ben bunu ikinci hac sayıyorum
CHP’li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiasıCHP’li Başkan adayından, CHP’li milletvekili hakkında mezhepçilik yaptığı iddiası
Anahtar Kelimeler:
CHP  Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal

En Çok Okunan Haberler

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Korkutan depremin görüntüsü ortaya çıktı! Panikle kaçıştılar!

Acı olay! Yakınları buldu

Acı olay! Yakınları buldu

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Türkiye'den ABD'ye İncirlik ve Kürecik resti

Ünlü teknik adam kovuldu

Ünlü teknik adam kovuldu

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

Bir saatte 3 deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan AB'ye çağrı!

Türkiye'den AB'ye flaş çağrı!

Son dakika! Bakan Soylu'dan terörle mücadele açıklaması: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Soylu'dan flaş açıklama: Dağlara mektuplar ve broşürler atıyoruz

Pompeo'yla görüşen Lavrov o iddialara tepki gösterdi! 'Biz hazırdık ama Trump reddetti'

Lavrov: Biz hazırdık ama Trump reddetti

TBMM Genel Kurulu'nda 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Meclis'te 'meyhane' ve 'deli' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi: Bu bir rezalettir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Nobel' tepkisi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Orhan Pamuk açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.