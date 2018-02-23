Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Seks

Seks esnasında vajin genişleyip ve daraldığı için içeri daha fazla hava dolar. Cinsel ilişki bittiğinde içeri dolan hava bir sesle ortaya çıkar.

Pelvik taban sorunları

Sıkışmış hava, pelvik tabanınızla ilgili sorunların bir belirtisi olabilir. İdrar kaçırma ve makat sarkması gibi durumlar vajinal gazla bağlantılı olabilir. Bu yüzden pelvik taban egzersizlerinizi yapmanız çok önemlidir. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler, bir kadının doğumdan sonra oluşabilecek sarkmaları önlemeye yardımcı olur. Pelvik egzersizleri cinsel yaşamınızı artırmakla kalmaz aynı zamanda idrar kaçırmayı da önler.

Fistül

Vajinal gaza aynı zamanda kanser gibi ciddi bir şeyin işareti olan bir fistül neden olabilir. Ciddi bir durum gibi gelmeyebilir, ancak bunlar enfeksiyonlar ve iltihaplanmadan kaynaklanabilir, her iki şey de vajinal gazlardan muzdarip olmanız durumunda ortaya çıkar. Ve birden fazla alanda oluşabilirler. En yaygın görülen yerler vajina, mesane, bağırsak veya bağırsaklar arasındadır. Vajinal gazın yanı sıra karın ağrısı ve idrar sızıntısı gibi belirtilere neden olabilir.