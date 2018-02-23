Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir

Seks
Seks esnasında vajin genişleyip ve daraldığı için içeri daha fazla hava dolar. Cinsel ilişki bittiğinde içeri dolan hava bir sesle ortaya çıkar.
Pelvik taban sorunları
Sıkışmış hava, pelvik tabanınızla ilgili sorunların bir belirtisi olabilir. İdrar kaçırma ve makat sarkması gibi durumlar vajinal gazla bağlantılı olabilir. Bu yüzden pelvik taban egzersizlerinizi yapmanız çok önemlidir. Pelvik taban kaslarını güçlendirmek için yapılan egzersizler, bir kadının doğumdan sonra oluşabilecek sarkmaları önlemeye yardımcı olur. Pelvik egzersizleri cinsel yaşamınızı artırmakla kalmaz aynı zamanda idrar kaçırmayı da önler.
Fistül
Vajinal gaza aynı zamanda kanser gibi ciddi bir şeyin işareti olan bir fistül neden olabilir. Ciddi bir durum gibi gelmeyebilir, ancak bunlar enfeksiyonlar ve iltihaplanmadan kaynaklanabilir, her iki şey de vajinal gazlardan muzdarip olmanız durumunda ortaya çıkar. Ve birden fazla alanda oluşabilirler. En yaygın görülen yerler vajina, mesane, bağırsak veya bağırsaklar arasındadır. Vajinal gazın yanı sıra karın ağrısı ve idrar sızıntısı gibi belirtilere neden olabilir.
Bu, iltihaplı bağırsak koşullarının veya bağırsak kanseri gibi tümörlerin bir belirtisi olabilir. Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz hemen bir doktora görünün. Dünyadaki yaklaşık üç milyon kadın, vajina ve mesane arasındaki fistüllerden muzdarip. *Fistül, anal kanal ve dıştaki cilt dokusu arasında bir kanal oluşmasıdır. Fistül kabaca, anüsden bir iki cm uzakta olan, cilt içine yerleşimli, ağrılı şişkinlik ve akıntılara neden olabilen kanal şeklinde oluşumlara denir.
Tampon
Vajina içine sokulan herhangi bir şey hava sıkışmasına neden olabilir. Buna hijyenik pedler de dahil.
Gergin kaslar
Kaslarınız stres, smear testi gibi jinekolojik muayene gibi çeşitli nedenlerle gerginleşebilir.
Sıkışan havadan nasıl kurtulunur
Sıkışmış havadan kurtulmanın en kolay yollarından biri yere çömelmektir. Bu kasların rahatlamasına ve havanın dışarı çıkmasına izin verecektir. Vajinal gaza ek olarak pelvik ağrı, idrar kaçırma ve kas spazmları yaşıyorsanız mutlaka doktora başvurmalısınız.
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