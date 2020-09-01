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Çift başlı buzağıyı gören çiftçiler şoke oldu: Bu yaşıma kadar ilk kez...

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2020 10:32 | Son Güncelleme

Çin'in güneydoğusunda yer alan Dejiang ilçesindeki bir köyde iki kulağı, iki ağzı ve dört gözüyle dünyaya gelen iki başlı buzağı çiftçileri hayrete düşürdü. Civarda oturan insanlar ise onu görmek için akın akın köye geliyorlar.

Çift başlı buzağıyı gören çiftçiler şoke oldu: Bu yaşıma kadar ilk kez...

Çin'in güneydoğusunda yer alan köyde çift başlı buzağı dünyaya geldi. Çiftçiler dahil olmak üzere bütün köylüler şaşkına göndü. Yedi saatte dünyaya gelen bu çift başlı buzağının doğumu da bir hayli zorlu olsu.

buza

Sahibi Zhang, hayvanın tek başına ayağa kalkamadığını ve her iki ağzından da süt içebildiğini söyledi. 70 yaşındayım ve hayatımda böyle bir inek görmemiştim diyen çiftçi Zhang sadece kendilerinin değil tüm köyün ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Buzağının sahibi, hayvanın son derece sağlıklı olduğunu söylüyor.

Çift başlı buzağının anne rahmindeyken genetik bir mutasyondan etkilendiğine inanılıyor.


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