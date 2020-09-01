Çift başlı buzağıyı gören çiftçiler şoke oldu: Bu yaşıma kadar ilk kez...

Çin'in güneydoğusunda yer alan köyde çift başlı buzağı dünyaya geldi. Çiftçiler dahil olmak üzere bütün köylüler şaşkına göndü. Yedi saatte dünyaya gelen bu çift başlı buzağının doğumu da bir hayli zorlu olsu.

Sahibi Zhang, hayvanın tek başına ayağa kalkamadığını ve her iki ağzından da süt içebildiğini söyledi. 70 yaşındayım ve hayatımda böyle bir inek görmemiştim diyen çiftçi Zhang sadece kendilerinin değil tüm köyün ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını belirtti. Buzağının sahibi, hayvanın son derece sağlıklı olduğunu söylüyor.

Çift başlı buzağının anne rahmindeyken genetik bir mutasyondan etkilendiğine inanılıyor.



