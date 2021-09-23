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Çift ekranı ile dikkat çekiyor: Microsoft Surface Duo 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

23.09.2021 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft, çift ekranlı telefonu Microsoft Surface Duo'nun yeni modeli Microsoft Surface Duo 2'yi resmen görücüye çıkardı. 5G desteği bulunan yeni Microsoft Surface Duo 2'nin kalbinde ise Snapdragon 888 işlemci var. Peki Microsoft Surface Duo 2'nin özellikleri ve fiyatı ne kadar?

Çift ekranı ile dikkat çekiyor: Microsoft Surface Duo 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Microsoft Surface Duo, tanıtıldığı zaman dikkatleri üzerine çekmişti. Çünkü telefon, katlanabilir telefonlara farklı bir bakış sunuyor, menteşe sistemi ile birlikte iki ekranı bir araya getiriyordu. Ancak Türkiye'de satışa sunulmayan Surface Duo, tasarımı ile dikkat çektiği kadar fiyatıyla çekemedi. Şimdi ise Microsoft, katlanabilir akıllı telefonlara karşı yeni bir yorum getiren Surface Duo'yu yeniledi ve Surface Duo 2 modeli ile karşımıza çıktı.

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MICROSOFT SURFACE DUO 2'NİN ÖZELLİKLERİ

Microsoft Surface Duo 2'nin özellikleri, amiral gemisi akıllı telefonlarla oldukça benzer. Ancak tabii ki telefonu rakiplerinden ayrı kılan çift ekranlı tasarımı. Telefonda iki adet 5.8 inç büyüklüğünde, 1344x1892 piksel çözünürlük sunan 90 Hz OLED ekran yer alıyor. Ekranlar açıldığında 8.3 inçlik bir deneyim sunuyor. Ekranların iç kenarları da hafif kavisli olduğu için cihaz katlandığında kıvrımlar dışarıdan görülebiliyor ve bu kıvrımlar bir bildirim ekranı gibi kullanılabiliyor.

Microsoft Surface Duo 2'nin özellikleri

Sürpriz olmayan bir şekilde Android işletim sistemi ile gelen Surface Duo 2, kalbinde ise Snapdragon 888 işlemcisini taşıyor. 8 GB RAM kapasitesi bulunan telefonun 128GB/256GB/512GB depolama seçenekleri mevcut.

Yeni Surface Duo 2'nin arka kısmında ise bu kez üçlü bir kamera kurulumu var. 12 MP geniş açılı ana kameraya, 12 MP telefoto kamera ve 16 MP ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor. Önde ise 12 MP çözünürlüğünde bir kamera var. Diğer bir dikkat çeken konu ise 4449 mAh'lik batarya. Bu bataryanın performansı oldukça merak ediliyor.

İŞTE MICROSOFT SURFACE DUO 2'NİN FİYATI

Surface Duo 2, şarj etmek için cihazın dışına manyetik olarak takılabilen yeni Surface Slim Pen 2 stylus kalemi de destekliyor. Cihazın fiyatı ise 1.499 dolardan başlıyor.

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İlk Surface Duo gibi, Surface Duo 2'nin de Türkiye'de satışa sunulması beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Microsoft
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