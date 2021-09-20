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Office 2021’in tüketici sürümü geliyor! İşte tarihi

20.09.2021 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Microsoft Windows ve macOS için Microsoft Office Uzun Vadeli Hizmet Kanalı’nı (LTSC) genel kullanıma açtı. Peki Office 2021 ne zaman geliyor? İşte tarih.

Office 2021’in tüketici sürümü geliyor! İşte tarihi

Özel uzun vadeli destek sürümü, süreçlerin ve uygulamaların aylık olarak değiştirilemediği işletmeler veya düzenlemeye tabi sektörler için en uygun olanıdır. Microsoft 365’te bulunan çeşitli son teknoloji yapay zeka ve bulut destekli özelliklerle birlikte gönderilmez ve herhangi bir yeni özellik de almayacak. Microsoft, Office LTSC’yi beş yıl boyunca desteklemeyi taahhüt edecek ve gelecekte Office’in başka bir kalıcı sürümünü yayınlayacak.

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Office 2021 kalıcı sürümünün tüketici sürümü çok benzer olacak ve özellik güncellemeleri olmadan kilitli bir sürüm süresi sunacak. Microsoft, Office LTSC’ye Office 2021 için de geçerli olması gereken birden çok eklemeyi listelemiş durumda. Bunlar arasında temelde bir okuma modu olan Satır Odağı, bir tablodaki şeyleri bulmak için DÜŞEYARA işlevi, Dinamik dizi desteği ve tabii ki karanlık mod desteği bulunuyor.

Microsoft Office 2021 ile ilgili fiyatlandırma detayları şu anda açıklanmadı. Microsoft kısa süre önce hem Microsoft Office 365 hem de Microsoft 365 için Mart 2022’de yürürlüğe girecek olan ilk fiyat artışını duyurdu.

MICROSOFT OFFICE 2021 EKİM'DE GELİYOR

Office 2021’in tüketici sürümü 5 Ekim’de çıkacak. 5 Ekim lansman tarihi, Microsoft’un PC için yeni nesil işletim sistemi olan Windows 11 sürümüyle aynı zamana denk geliyor. İşletim sistemi, hem sistemde hem de uygulama seviyelerinde bir dizi arayüz değişikliği getirecek ve Android uygulamaları desteği de sağlayacak, ancak ikincisi ilk sürümde olmayacak.

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Microsoft
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