Honor ve Microsoft’tan stratejik ortaklık

Honor'dan yapılan açıklamada, Microsoft ile stratejik iş ortaklığının genişletileceği duyuruldu. Honor’un Shenzhen’deki yeni merkezinde gerçekleşen imza töreninde, Honor ve Microsoft’un ileri teknoloji yapay zeka ve yeni teknolojik cihazlar geliştirmek, geleceğe dönük stratejiler oluşturmak ve Honor'un dünya çapındaki "1+8+N" stratejisini desteklemek için çalışacaklarını açıklandı. Honor bu kapsamda Microsoft Windows 11 yüklü dünyanın ilk dizüstü bilgisayarlarından biri olan Honor MagicBook V 14'ün lansmanına dair detaylar da paylaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, tüketici odaklı bir yaklaşım benimsemeye ve kullanıcılar için sınıfının en iyisi ürünler geliştirmeye kararlı olduklarını kaydetti. Zhao, "Açık olmaya, iş birliğine ve yeniliğe olan güçlü inancımızla, teknolojik yeteneklerimiz, pazar anlayışlarımız ve Ar-Ge yeniliklerimizle birlikte birinci sınıf bir ürün deneyimi yaratmak için sektördeki küresel tedarik zinciri ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışacağız. Honor ve Microsoft, stratejik ortaklığımızı güçlendirmeye ve çeşitli kullanıcı senaryoları için farklı yazılım ve donanım teknolojilerini üreten çözümler sunmaya devam edecek. Honor ve Microsoft'un herkese yeni bir akıllı dünya yaratmak için ileri teknoloji cihazlar ve bütün olasılıkların yer aldığı senaryo ekolojisiyle bağ kurabileceğine eminiz." ifadelerini kullandı.

"ASYA'DA DOĞAN YENİLİKLERİ DÜNYAYA AÇMAYI UMUYORUZ"

Açıklamada görüşleri yer alan Microsoft GCR Kurumsal Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hou Yang ise yeni normalde hayatın her alanında dijital dönüşümün hızlandığını belirterek, "Hibrit çalışma ve ortam zekasının yükselişiyle müşteriler hem iş hem de ev için mobil bilgi işlem cihazlarından, sistemlerinden ve uygulamalarından daha fazla kolaylık, güvenlik ve daha iyi etkileşim bekliyorlar. Microsoft olarak, Honor ile stratejik iş birliğimizi sürekli olarak derinleştirip genişleterek, yazılım ve donanım zekasının entegre gelişimini hızlandırmayı, son kullanıcılara daha iyi deneyimler sunmayı ve Microsoft Azure'dan yararlanarak Asya'da doğan yenilikleri dünyaya açmayı umuyoruz." açıklamasında bulundu.

DÜNYADA WINDOWS 11 KURULU GELECEK İLK BİLGİSAYAR: MAGICBOOK V 14

Honor, 26 Eylül’de düzenlenecek Honor Smart Life Product Launch etkinliğinde, dünyada yeni Windows 11 işletim sistemiyle çıkacak ilk ürün olan MagicBook V 14 modelini tanıtacak.

(AA)

