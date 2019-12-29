Çift kol nakledilen Yusuf ilk kez doktoruyla tokalaştı

SÜLEYMAN ELÇİN - Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde çift kol nakli ameliyatı yapılan Yusuf Oğuz Şimşek, doktoruyla tokalaşmanın heyecanını yaşadı.

Kentte 4,5 yıl önce güneş enerjisi montajı sırasında elektrik akımına kapılması sonucu kollarını kaybeden ve 26 Kasım'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile eşi Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da aralarında bulunduğu ekip tarafından çift kol nakli yapılan 25 yaşındaki Şimşek'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kollarını kaldırıp indirme gibi hareketleri yapmaya başlayan, güçlenmesi için her gün fizik tedavi gören Şimşek'i ailesi ve arkadaşları yalnız bırakmıyor. Kolları olmadan geçirdiği 4,5 yılda yapamadıklarını da yavaş yavaş yapmanın keyfini çıkaran Şimşek, yeni kollarıyla ilk kez, kendisiyle serviste ilgilenen doktoru Yunus Emre Şeker ile tokalaştı.

Hastaneden organ nakli için arandıktan sonra ameliyat öncesi gereken imzayı sol ayak başparmağı ile atarak hayallerine açılan kapıyı aralayan Şimşek, AA muhabirine, yaşadığı zorlu günlerde kendisini en çok insanların bakışlarının üzdüğünü söyledi.