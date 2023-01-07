Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Çift vajinalı kadından çok konuşulacak açıklama! “Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum”

Çift vajinalı kadından çok konuşulacak açıklama! “Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum”

07.01.2023 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Queensland kentinde yaşayan 31 yaşındaki Evelyn Miller isimli bir kadın sosyal medyadan cinsellik üzerine yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeyi başardı. İki vajinayla dünyaya gelen Miller, iki doğumunda da rahminin sağ bölümünden gerçekleştiğini söyledi. Miller şimdi ise sol vajinasından üçüncü bir çocuk yapmayı planlıyor.

Çift vajinalı kadından çok konuşulacak açıklama! “Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum”

Avustralya’nın Queensland kentinde yaşayan 31 yaşındaki Evelyn Miller, 20 yaşındayken çift vajinayla dünyaya geldiğini öğrendi. Bir doktor kontrolü sırasında çift vajinaya sahip olduğunu öğrenen Miller ilk olarak ne yapacağını şaşırdı. Ancak duruma çabuk alıştığını dile getiren Miller,hayatının aşkı olarak tanımladığı Tom ile evlendi ve doktorların tüm riskli durumlarını anlatmasına rağmen 2020 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Doğumundan yaklaşık 3 ay sonra yeniden hamile kalan Miller, ikinci çocuğunu da sorunsuz bir şekilde dünyaya getirdi. Üçüncü çocuğu için çalışmalara başladığını belirten Miller’in doğumlarına ilişkin samimi itirafı gündem oldu.

DOKTORLAR UYARDI

2

İki çocuğununa da sağ vajinasında hamile kaldığını ve doğumlarının sezeryanla gerçekleştiğini ifade eden Miller, “Doktorlar artık sağ vajinamın daha fazla hamilelik kaldıramayacağını söylüyor. Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum. Artık bu konuda daha fazla hakkımız yok. Cinsel ilişki sırasında dikkatli olmayız” dedi.

İlginizi Çekebilir

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

Geceliğiyle poz verdi! Beğeni yağdı...“Bir eşe kostümlü oyun”

 İnzivadan tam dönüş! Sadece göğüs uçlarını kapatan cesur poz

İnzivadan tam dönüş! Sadece göğüs uçlarını kapatan cesur poz

 ‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

‘Japon Mia Khalifa’ olarak ünlendi! Yeni aşkının peşine düştü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yatağın üzerine oturdu! Transparan iç çamaşırıyla şov yaptıYatağın üzerine oturdu! Transparan iç çamaşırıyla şov yaptı
Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı! Teklifi etti, başına gelmeyen kalmadı!
Dansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçtiDansı milyonlarca izlenmişti! Yeni kariyerini seçti
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Vajina hamilelik doğum

En Çok Okunan Trend Haberler

Karısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladı

Karısını bastı! İhaneti durdurmak için ön cama atladı

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Olay yatak odası itirafı! “Tüm erkekler bunu yanlış yapıyor”

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

Sevgilisiyle buluşmaya gitti! Bebeğini arabada ölüme terk etti

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkan şaşkına çevirdi

12 yaşındaki çocuğun penisinden çıkan şaşkına çevirdi

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.