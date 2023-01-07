Çift vajinalı kadından çok konuşulacak açıklama! “Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum”

Avustralya’nın Queensland kentinde yaşayan 31 yaşındaki Evelyn Miller, 20 yaşındayken çift vajinayla dünyaya geldiğini öğrendi. Bir doktor kontrolü sırasında çift vajinaya sahip olduğunu öğrenen Miller ilk olarak ne yapacağını şaşırdı. Ancak duruma çabuk alıştığını dile getiren Miller,hayatının aşkı olarak tanımladığı Tom ile evlendi ve doktorların tüm riskli durumlarını anlatmasına rağmen 2020 yılında ilk çocuğunu kucağına aldı. Doğumundan yaklaşık 3 ay sonra yeniden hamile kalan Miller, ikinci çocuğunu da sorunsuz bir şekilde dünyaya getirdi. Üçüncü çocuğu için çalışmalara başladığını belirten Miller’in doğumlarına ilişkin samimi itirafı gündem oldu.

DOKTORLAR UYARDI

İki çocuğununa da sağ vajinasında hamile kaldığını ve doğumlarının sezeryanla gerçekleştiğini ifade eden Miller, “Doktorlar artık sağ vajinamın daha fazla hamilelik kaldıramayacağını söylüyor. Sağdan iki kez doğum yaptım, soldan üçüncüyü istiyorum. Artık bu konuda daha fazla hakkımız yok. Cinsel ilişki sırasında dikkatli olmayız” dedi.