Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'dan kas şov! Mavi bikinisiyle paylaştığı fotoğraflar gündem oldu!

Usta sanatçı Cihan Ünal'ın; eski eşi Sabiş Kuzuoğlu'yla (1970–1978) evliliğinden dünyaya gelen kızı Irmak Ünal, 2010 yılında evlendiği Emre Karabacak ile evliliğini 2017 yılında sonlandırmıştı.

Son olarak 2017 yılında 'Dolunay' dizisiyle kamera karşısına geçen Ünal, daha sonra kariyerine yoga eğitmeni olarak devam etme kararı aldı ve çocukları Vadi ve Kayla ile birlikte 2021'de Bali'ye taşınmıştı.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ünal, yeni hayatından kesitleri sık sık sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim şimdi de bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı.

Mavi bikinisiyle objektif karşısına geçen Ünal'ın karın kasları dikkatlerden kaçmadı. 2 çocuk annesi Irmak Ünal'ın fit haline beğeni ve yorum yağdı.

Ünal, bikinili pozunu 166 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından "Kendi motivasyonun ol. Hadi gidelim..." notuyla paylaştı.







