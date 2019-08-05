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Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 05.08.2019 09:11 | Son Güncelleme

Kusursuz ve güzel görünümlü bir cilt için, cilt bakımı rutini oluşturuyoruz. Ancak cildimize iyi davrandığımızı sanarken bazen bilmeden sabote edebiliyoruz. Bazı dermatologlara göre, birçok kadın cildini her gün nemlendirmiyor. Nem eksikliği sadece daha fazla kırışıklıkların oluşmasına yol açmaz, aynı zamanda akne ve dökülmelere de neden olabilir. Cildimize sürekli zarar veren bazı hatalar topladık.

Cildimize baktığımızı sanıyorken zarar veriyoruz!

İşte yapılan 10 hata...

MAKYAJI TEMİZLERKEN

Cilt bakımı rutininizin ilk adımı yüzü bol suyla yıkamaktır. Yüzünüzün temizlendiğinden emin olduktan sonra, gözeneklerinizin tıkanmadığından da emin olmalısınız.

YANLIŞ TEMİZLEYİCİYİ KULLANMAK

Cildiniz temiz görünebilir ancak nasıl temizlediğiniz önemlidir. Cildimizin normal pH'sı 5.5 civarındadır. Bu yüzden, daha yüksek pH'lı temizleyiciler, yağ bezlerimizi kışkırtarak daha fazla sebum (yağ bezlerinden salgılanan, cilde ve saça nem veren, açık sarı, yağlı bir madde) üretmeye zorlar. Bu da sivilceye neden olabilir.

CİLT TEMİZLİĞİNDEN SONRA TONİK KULLANIMI

Birçok kişi cildini temizledikten sonra tonik kullanımını ihmal ediyor. Tonik, yüz temizliğimizi tamamlar ve gözenekleri sıkıştırır. Aynı zamanda cilde nem sağlar ve musluk suyunda bulunan kloru temizler. Alkol içermeyen bir tonik kullanın.

1

ÇOK FAZLA PEELİNG ÜRÜNÜ KULLANMAK

Ölü cilt hücrelerini çıkarmak çok önemlidir, ancak fiziksel eksfolyantlar cildinize zarar verebilir. Sıvı kaybı ve dökülmelere neden olabilir. Bunun yerine, cilt yüzeyinde doğrudan çalışan ve hücre yenilenmesini sağlayan asit soyma serumları kullanmayı deneyin.

SİVİLCE SIKMA

Sivilceleri sıkmayın, çünkü bu şekilde enfeksiyonu sadece yüzünüze yayarsınız. Bunun yerine salisilik asit gibi özel akne tedavilerini doğrudan lekeler üzerinde kullanın.

YAĞ KULLANMAKTAN KAÇININ

Cildinizi nemlendirmek için kesinlikle yağ kullanmayın. Hidrasyon eksikliği yağ bezlerimizin daha aktif çalışmasına neden olur ve buna ihtiyacımız yok. Bunun yerine Organik kuşburnu yağı, kenevir tohumu yağı veya kabak çekirdeği yağı gibi yağların kullanılması daha iyidir.

GÜNEŞ KORUYUCU ÜRÜNLERİ KULLANMAMAK

Güneşten korunmayan cilt daha fazla kırışıklık ve pigmentasyona neden olur. Sadece yaz aylarında değil, her gün güneş koruyucu kullanmak gerekir. SPF seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar iyidir.

2

YASTIK KILIFLARINI DÜZENLİ DEĞİŞTİRMEMEK

Yastık kılıflarımız aslında vücudumuzdan ve dış kaynaklardan çok fazla bakteri toplar. Uyku sırasında bu bakteriler yüzünüze akabilir ve akneye neden olabilir. Bunu önlemek için yastık kılıflarınızı haftada en az bir kez değiştirmeyi unutmayın.

YETERİNCE SU İÇMEMEK

Yüzümüzde görünen her problem vücudumuzun içinde başlar. Bu yüzden yeme ve içme alışkanlıklarınızı da düşünmelisiniz. Daha fazla su içmeye ve sağlıklı yemeye başlayınca cildiniz daha iyi olacaktır.

KÖTÜ ALIŞKANLIKLARA SON VERİN

Sigara içmek daha genç görünen bir cilt için gerekli olan kolajen ve elastini yıkar. Bu alışkanlık yaşlanma sürecini hızlandırır ve cilde tahmin edilemeyecek hasar verir.


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cildi yaşlandıran hatalar yanlış cilt bakımı yöntemleri

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