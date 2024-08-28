Cildinin güzelleşmesini istiyorsan bu 3 şeyi yap!

Güzel cilt bazen doğuştan sahip olunabilse bile doğru cilt bakımı ve bazı doğal kür tarifleri ile de sağlanabiliyor. Güzelliğinize güzellik katmanın 3 sırrı haberimizde.

GÜZELLİĞİN 3 SIRRI

1) 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 kaşık sıcak su 4 damla limon suyu. Tüm malzemeleri ufak bir kapta karıştır ve makyajdan arınmış cildine bu karışımı sür. Pürüzsüz cilt için maske tarifi hazırlanıp uygulandıktan sonra temizleme aşaması da önemli. 5 dakika kadar cildinde bekleyen maskeyi temizlemek için sabun kullanabilirsin. Önce ılık suyla ardından soğuk suyla cildini yıka ve düzenli olarak kullanmaya özen göster.

2) 1 çay kaşığı karbonatı 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırıp yüzüne sür. Kuruduktan sonra ise peeling yaparak cildinden arındır ve ılık su ile durula. Siyah noktalarından kurtulmak için birebir.

3) 1 çorba kaşığı elma sirkesi 1 bardak su. Suyun içine elma sirkesini ekle ve iyice karıştır. Karışımı yüzüne sür.

Bu işlemi temiz bir yüze yapmalısın.