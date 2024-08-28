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    Cildinin güzelleşmesini istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    28.08.2024 16:09
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    Güzel bir cilde sahip olmak kadın erkek fark etmeksizin herkesin hayali. Bazen genetik bazen de dış faktörlerden dolayı cilt problemleri ortaya çıkabiliyor.

    Cildinin güzelleşmesini istiyorsan bu 3 şeyi yap!

    Güzel cilt bazen doğuştan sahip olunabilse bile doğru cilt bakımı ve bazı doğal kür tarifleri ile de sağlanabiliyor. Güzelliğinize güzellik katmanın 3 sırrı haberimizde.

    GÜZELLİĞİN 3 SIRRI

    1) 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 kaşık sıcak su 4 damla limon suyu. Tüm malzemeleri ufak bir kapta karıştır ve makyajdan arınmış cildine bu karışımı sür. Pürüzsüz cilt için maske tarifi hazırlanıp uygulandıktan sonra temizleme aşaması da önemli. 5 dakika kadar cildinde bekleyen maskeyi temizlemek için sabun kullanabilirsin. Önce ılık suyla ardından soğuk suyla cildini yıka ve düzenli olarak kullanmaya özen göster.

    2) 1 çay kaşığı karbonatı 1 yemek kaşığı yoğurt ile karıştırıp yüzüne sür. Kuruduktan sonra ise peeling yaparak cildinden arındır ve ılık su ile durula. Siyah noktalarından kurtulmak için birebir.

    3) 1 çorba kaşığı elma sirkesi 1 bardak su. Suyun içine elma sirkesini ekle ve iyice karıştır. Karışımı yüzüne sür.
    Bu işlemi temiz bir yüze yapmalısın.

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    Anahtar Kelimeler:
    cilt
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