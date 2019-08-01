KADIN

Çilek bacak nasıl geçer?

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 01.08.2019 10:41 | Son Güncelleme

Bacaklardaki tüyler ağda ya da makineyle temizlendikten sonra ortaya çıkan kırmızı küçük lekeler kadınların korkulu rüyası olabiliyor. Peki 'çilek bacak' olarak isimlendirilen bu durumun çözümü var mı?

Çilek bacak nasıl geçer?

Bacağın belirli bölgelerinde ya da tamamında birbirine yakın çok sayıda küçük kızarıklığın bulunması durumu çilek bacak olarak biliniyor. Neredeyse tüm kadınların ortak sorunu olan bu durum, genel olarak bacaklardaki tüyleri almak isteyen kişilerin uyguladıkları yanlış yöntemlerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Tüy köklerinin tahriş edilmesi nedeniyle ortaya çıkan bu görüntünün sağlık açısından herhangi bir zararı yok; ancak kadınların yazın elbise, etek ve şort giymekten çekinmesine neden olabiliyor. Sıcak havada giyinilen uzun eşyalarsa bunaltıcı bir günü beraberinde getiriyor. Peki bu durumdan sıyrılmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? İşte evde uygulanacak basit yöntemlerle çilek bacaklardan kurtulmanın yolları...

1. ESMER ŞEKERLE FIRÇALAYIN

Düzenli olarak peeling yaparak yağ, kir veya bakterilerin birikmesini önleyebilirsiniz. Kahverengi şeker, doğal bir ürün olarak en iyi seçimdir. Kir, yağ ve büyüyen tüyleri nazikçe temizleyebilir ve kırmızı lekelerin daha az ortaya çıkmasını sağlayabilir. Kahverengi şeker antioksidan açısından zengindir, cildinize iyi gelir.

2 yemek kaşığı kahverengi şeker ile 2 yemek kaşığı aloe vera jeli ve 1 çay kaşığı limon suyunu karıştırın. Karışımı bacaklarınıza sürün ve peeling yapın. Bunu haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

2. KARBONAT

Karbonat, hafif aşındırıcı özelliği nedeniyle mükemmeldir. Cildinizi yatıştırmaya yardımcı olan ve aynı zamanda koyu lekeleri azaltan anti-inflamatuar özelliklere sahiptir.

1 yemek kaşığı karbonat, 1 yemek kaşığı ılık su ve 1 çay kaşığı yulaf ezmesini (un haline getirilmiş) karıştırın. Karışımı bacaklarınıza sürün ve 2-3 dakika bekletin. Sonra soğuk su ile durulayın.

3. YUMURTA AKI

Yumurta akı, antioksidan ve anti-yorgunluk önleyici maddeler açısından zengindir. Yumurta beyazının büzücü özellikleri gözenekleri sıkılaştırabilir.

1 yumurta akını iyice çırpın ve 1 çay kaşığı limon suyu ile karıştırın. Karışımı bacaklarınıza sürün ve 5-10 dakika bekletin. Sonra soğuk su ile durulayın.

4. SALATALIK SUYU

Salatalık suyu cildiniz için çok iyidir. Cildi iyileştirmeye yardımcı olan bileşenler içerir. Salatalık suyu cilt aydınlatmasında oldukça etkilidir, böylece kırmızı gözeneklerin görünümünü azaltmaya yardımcı olur.

Salatalığın suyunu çıkarın ve bacaklarınıza sürün. 10-15 dakika bekletin ve sonra soğuk su ile yıkayın. En iyi sonuç için, bu tedaviyi günde iki kez uygulayabilirsiniz.

5. HİNT YAĞI

Hint yağı, cildinizi nemlendirmeye, kollajen ve esnekliğini artırmaya yardımcı olan anti-inflamatuar özellikler içerir. Kırmızı gözeneklerin arkasındaki temel nedenlerden biri olan ölü deriyi çıkarmaya yardımcı olur.

Aloe Vera ile birkaç damla Hint yağını karıştırın ve etkilenen bölgeye hafifçe masaj yapın.

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