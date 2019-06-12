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Çilek, fasulye ve az yağlı yoğurt meme kanseri riskini azaltıyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 12.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Sağlıklı bir yaşamın temelini sağlıklı beslenme oluşturuyor. Yapılan araştırmalara göre bazı besinlerin özellikle 35 yaş sonrası kadınlar için oldukça faydalı olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Ulaş Özdemir, “Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliği ile meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltıyor” dedi.

Çilek, fasulye ve az yağlı yoğurt meme kanseri riskini azaltıyor

Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin ve mercimeğin meme kanserini önleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var. İşte meme kanseri riskini azaltan diğer gıdalar...

AZ YAĞLI YOĞURT

Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler (probiyotikler) insan sağlığı için oldukça faydalı. Az yağlı yoğurt bağırsakları ve sindirim sistemini düzenliyor, rahatlatıyor. Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor. Ayrıca haftada üç ile beş kez tüketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

1

YAĞLI BALIKLAR

Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.

DOMATES (diğer kırmızı meyveler: karpuz, kırmızı üzüm, kan portakalı)

Kadınların domates, kan portakalı ve karpuz gibi likopen zengini gıdaları haftada üç-beş kez tüketmeleri oldukça faydalı. Güçlü bir antioksidan olan likopenin erkeklerde prostat kanseri riskini azalttığı gibi, kadınlarda da meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

2

ÇİLEK VE BÖĞÜRTLEN

Çilek, ahududu, böğürtlen ve kızılcık gibi meyveler anti kanserojen özelliklere sahip ve hücre onarıcı olduğu bilinen antokyan maddesini içeriyor. Antokyanlar meme, mide ve bağırsak kanseri risklerini azaltan önemli antioksidanlar arasında yer alıyor. C vitamini ve folik asit açısından çok zengin olan bu meyveler, cildi yaşlanmaya karşı da koruyor.

3

D VİTAMİNİ İLE TAKVİYE EDİLMİŞ AZ YAĞLI SÜT VEYA PORTAKAL SUYU

Kadınların günde belirli miktarlarda D vitaminine ihtiyacı bulunuyor. Kalsiyumun kemiklere faydalı olabilmesi için bağırsaklardan emilmesi gerekiyor. D vitamini alımı kadınlarda kalsiyum kaybı nedeniyle kemik kırılmalarına kadar olumsuz sonuçlara yol açabilen osteoporozun yanı sıra şeker hastalığı, multipl skleroz (MS), meme, kolon ve yumurtalık kanseri risklerini de azaltıyor. D vitamininin bağırsak ve yumurtalık kanserini önlediğine dair araştırmalar var.

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