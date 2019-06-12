Çilek, fasulye ve az yağlı yoğurt meme kanseri riskini azaltıyor

Kadınların haftada en az üç dört kez fasulye yemek protein ve lif açısından da son derece zengin bileşimleriyle, kalp krizi ve meme kanseri riskini azaltıyor. Ayrıca kadınlık hormonlarının dengeli ve istikrarlı olmasına katkıda bulunuyor. Ayrıca fasulye türlerinin ve mercimeğin meme kanserini önleyici etkilerinin olabileceğine ilişkin çalışmalar var. İşte meme kanseri riskini azaltan diğer gıdalar...

AZ YAĞLI YOĞURT

Yoğurtta bulunan faydalı bakteriler (probiyotikler) insan sağlığı için oldukça faydalı. Az yağlı yoğurt bağırsakları ve sindirim sistemini düzenliyor, rahatlatıyor. Kadınlarda mide ülseri ve vajina enfeksiyonu risklerini azaltıyor. Ayrıca haftada üç ile beş kez tüketilen az yağlı yoğurdun kadınlarda meme kanseri riskini azalttığına ilişkin araştırmalar mevcut.

YAĞLI BALIKLAR

Haftada iki-üç kez yenebilecek yağlı balıklarda en yararlı unsur Omega-3 yağ asitleridir. Somon, sardalye gibi balık çeşitleri hücre zarını güçlendirdikleri gibi, kalp hastalığı, hipertansiyon, depresyon, eklem ağrısı gibi rahatsızlıkları da önlüyor.