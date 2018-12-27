Çılgın plan! Bunun içinde okyanusu geçecek

İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'ndaki El Hierro'dan ayrılan Savin, üç ay kadar kısa bir süre içinde Karayiplere ulaşmayı umuyor.

Savin'in kapsülünde bir yatak, mutfak ve depo var.

Fransız seyyah, Atlas Okyanusu'nu inceleyen deniz bilimcilerine yardımcı olmak için yolculuğu boyunca geçtiği yerlerde işaretler bırakacak.

AFP haber ajansına telefonda yolculuğuyla ilgili bilgi veren Savin, "Hava güzel. Bir metrelik dalgalar var ve saatte 2-3 kilometre hızla ilerliyorum. Şimdilik kapsülüm çok iyi. Pazar gününe kadar rüzgâr tahminleri benim lehime" dedi.

Eski bir askeri paraşütçü olan Savin daha önce park bekçiliği ve pilotluk da yaptı.

Savin, reçine kaplı kontrplaktan yapılma varilinin okyanus akıntıları yardımıyla yaklaşık 4.500 km mesafe kat edip Karayiplere ulaşmasını umuyor.

Savin, "Belki Barbados'a gider ama ben yine de Martinique veya Guadaloupe gibi bir Fransız adası olmasını tercih ederim. Seyahat belgelerine gerek olmaz, varili de geri götürebilirim" dedi.

Varil 3 metre uzunluğunda ve 2.10 metre genişliğinde. İçinde yaklaşık 6 metrekarelik yaşam alanı var. Varilin altında denize bakan bir pencere var, Savin bu pencereden altından geçen balıkları görebiliyor.

Savin'in deposunda da kaz ciğeri ve yeni yıla girerken içeceği bir şişe Sauternes beyaz şarabı var. Ayrıca 14 Ocak'ta kutlayacağı 72. yaş günü için de bir kırmızı şarap şişesi bulunduruyor.

