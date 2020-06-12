Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...

Elma sirkesi en iyi yüz temizleyicilerden biri! Üstelik kullanacağınız kimyasal ürünlere göre çok daha sağlıklı! Elma sirkesi cildinizi derinlemesine temizler, sıkılaştırır, daha parlak ve genç görünmesini sağlar. Sivilce ve leke tedavisinde de oldukça etkili. Elma sirkesini cilt bakımında nasıl kullanacağınızı merak mı ediyorsunuz? İşte işin sırrı…

ELMA SİRKESİ VE SU

Elma sirkesini asidik özelliğinden dolayı suyla seyrelterek cildinize uygulamak, cildin tahriş olmaması ve hasar görmemesi için çok önemli. Aynı zamanda harika bir tonik elde etmiş olursunuz. Cilt tipinize göre seyreltme işleminin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.

Hassas ciltler için 1/4 oranında yani 4 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi,

Normal ve kuru ciltler için 1/2 oranında yani 2 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi,

Yağlı ciltler için 1/1 oranında yani 1 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi karıştırılır.

Karışım güzelce çalkalanır ve elma sirkesi iyice seyreltilir. Bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. İki günde bir uygulama yapılabilir. Sirkenin asidik olması sebebiyle en fazla yarım saat ciltte beklettikten sonra durulanır. Bu uygulama cildinizin pürüzsüzleşmesini, temizlenmesini ve ışıldamasını sağlar.