Cilt bakımında mucizeler yaratıyor! Elma sirkesi bu doğal malzemelerle bir araya gelince...

Elma sirkesi en iyi yüz temizleyicilerden biri! Üstelik kullanacağınız kimyasal ürünlere göre çok daha sağlıklı! Elma sirkesi cildinizi derinlemesine temizler, sıkılaştırır, daha parlak ve genç görünmesini sağlar. Sivilce ve leke tedavisinde de oldukça etkili. Elma sirkesini cilt bakımında nasıl kullanacağınızı merak mı ediyorsunuz? İşte işin sırrı…
ELMA SİRKESİ VE SU
Elma sirkesini asidik özelliğinden dolayı suyla seyrelterek cildinize uygulamak, cildin tahriş olmaması ve hasar görmemesi için çok önemli. Aynı zamanda harika bir tonik elde etmiş olursunuz. Cilt tipinize göre seyreltme işleminin yoğunluğunu ayarlayabilirsiniz.
Hassas ciltler için 1/4 oranında yani 4 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi,
Normal ve kuru ciltler için 1/2 oranında yani 2 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi,
Yağlı ciltler için 1/1 oranında yani 1 su bardağı suya 1 su bardağı elma sirkesi karıştırılır.
Karışım güzelce çalkalanır ve elma sirkesi iyice seyreltilir. Bir pamuk yardımıyla cildinize uygulayabilirsiniz. İki günde bir uygulama yapılabilir. Sirkenin asidik olması sebebiyle en fazla yarım saat ciltte beklettikten sonra durulanır. Bu uygulama cildinizin pürüzsüzleşmesini, temizlenmesini ve ışıldamasını sağlar.
ELMA SİRKESİ VE SODA
Elma sirkesi soda ile birlikte de cilde uygulanabilir.
1 yemek kaşığı elma sirkesi
3 yemek kaşığı soda
Elma sirkesi ve soda karıştırılır. Spreyli bir şişe içerisine doldurulur. Yüze püskürtülür ve tamamen ıslandığında pamuk ile silinir. Gece ve gündüz birer kere olmak üzere günde iki kez kullanıma uygundur. Bu uygulama cildinizi tazeler, derinlemesine temizler ve sivilce oluşumunu önler.
ELMA SİRKESİ VE SOĞAN
Elma sirkesi ve soğan karışımı ciltteki lekeleri yumuşatmak için birebir!
1 adet küçük boy soğan
Yarım su bardağı elma sirkesi
Bir blender kullanarak soğanın suyu çıkarılır. Soğan suyu yarım bardak elma sirkesi ile karıştırılır. Pamuk yardımıyla ciltteki lekelerin üzerine uygulanır. 20 dakika bekletildikten sonra bol su ile yıkanır. Bu uygulama 15 günde bir yapılabilir.
ELMA SİRKESİ, KARBONAT VE BAL
Cildinizi fazla kirden arındırmak ve pürüzsüz bir görünüme ulaşmak için elma sirkesi, karbonat ve bal kullanarak doğal bir maske elde edebilirsiniz.
1 tatlı kaşığı elma sirkesi
2 çay kaşığı karbonat
2 tatlı kaşığı bal
Bütün malzemeleri iyice karıştırın. Karışıma çok az su ilave edebilirsiniz. Maskeyi yüzünüze uygulayın. 10–15 dakika bekletin. Ardından bol su ile yüzünüzü yıkayın. Haftada birkaç kez uygulayabilirsiniz.
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