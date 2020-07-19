Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Kusursuz cilt sırlarını birçok kadın söylemez ama biz açıklıyoruz. Cildinizin uzun yıllar boyunca kusursuz görünmesini istiyorsanız işinize yarayacak bu sırları sizinle paylaşmak istiyoruz. Pirinç, yüzyıllardır kozmetik aracı olarak kullanılır ve özellikle Japon kadınların gençlik ve güzellik sırrı olarak bilinir.
Peki ciltleri nasıl bu kadar beyaz ve pürüzsüz kalabiliyor. Gelin cilt beyazlatma maskesi tariflerine bakalım.
Pirinç unu hemen her markette bulunuyor. Ancak marketlerde bulamazsanız, pirinç tanelerini havanda döverek un haline getirebilir ve maske için ihtiyacınız olan pirinç ununu elde edebilirsiniz. Bal, süt gibi pirinç unu maskesi tariflerinde yer alan diğer malzemeler ise isteğe bağlı olarak kullanılabilir.
İşte işinize yarayacak birkaç tarif;
Tarif 1
Malzemeler
3-4 çay kaşığı pirinç unu
Bir miktar su.
Pirinç ununa yarım çay bardağı kadar su ekledikten sonra biraz karıştırın. Daha sonra bu karışımı tüm yüzünüze veya sivilcelerin, lekelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelere sürün. Kuruyuncaya kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol ılık su ile yıkabilirsiniz. Pirinç unu cildi kuruttuğu için daha sonra bir nemlendirici kullanmanızda fayda var.
Tarif 2
Malzemeler
Pirinç unu
Bir miktar su
Bal
1 tatlı kaşığı pirinç ununu 1.5 çay kaşığı pirinç unuyla karıştırıp lekelerin bunduğu bölgeye sürün. Maskenin etkisini göstermesi için 15-20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bol ılık suyla maskeyi temizleyebilirsiniz.
Tarif 3
Bu pirinç unu maskesinde su yerine süt kullanabilirsiniz. Bu özellikle aşırı kuru ciltler için etkili bir maskedir. 2-3 çay kaşığı pirinç ununu yoğun kıvama gelinceye kadar sütle karıştırın. İstediğiniz kıvamı elde etmek için sütü azar azar ekleyin. Karışımı yüzünüze sürüp tamamen kurumasını bekledikten sonra bol ılık suyla yıkayabilirsiniz.
Pirinç Unu Maskesinin Cilde Faydaları
Kolajen: Pirinç unu maskesi cilde esneklik veren ve kırışıklık oluşumunu geciktiren kolajen üretimini tetikler.
Yağ: Cildiniz aşırı yağlıysa ve buna bağlı olarak sorunlar yaşıyorsanız pirinç unu maskesini deneyebilirsiniz. Pirinç unu fazla yağı alır ve cildinize mat bir görünüm verir.
Cilt Lekeleri: Pirinç unu maskesinin başlıca kullanım nedeni güneş ışınlarının yol açtığı cilt lekeleri ve sivilce izlerinin görünümü azaltmaktır. Ancak 1-2 pirinç unu maskesi yaparak istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Cilt renginin bir kaç ton açılması ve lekelerin azalması için maskeyi 80-10 kez tekrarlamalısınız.
Cilt Temizliği: Cilt üzerinden ölü deri hücrelerini temizleyen peeling etkili kozmetik jeller, sabunlar kadar etkili bir cilt temizleyicisidir. Ayrıca kozmetik ürünlere göre daha yumuşaktır ve cilt üzerinde tahrişe yol açmaz.
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