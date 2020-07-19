KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilde nem veren ya da siyah noktalardan kurtulmanın yollarını gösteren maske tarifleriyle sık sık karşınıza geliyoruz. Ancak bugün kadınların cilt beyazlatma maskesi tarifiyle buradayız. Asyalı kadınlar bakın pürüzsüz ciltlerini neye borçlu?

Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Kusursuz cilt sırlarını birçok kadın söylemez ama biz açıklıyoruz. Cildinizin uzun yıllar boyunca kusursuz görünmesini istiyorsanız işinize yarayacak bu sırları sizinle paylaşmak istiyoruz. Pirinç, yüzyıllardır kozmetik aracı olarak kullanılır ve özellikle Japon kadınların gençlik ve güzellik sırrı olarak bilinir.
Peki ciltleri nasıl bu kadar beyaz ve pürüzsüz kalabiliyor. Gelin cilt beyazlatma maskesi tariflerine bakalım.

Pirinç unu hemen her markette bulunuyor. Ancak marketlerde bulamazsanız, pirinç tanelerini havanda döverek un haline getirebilir ve maske için ihtiyacınız olan pirinç ununu elde edebilirsiniz. Bal, süt gibi pirinç unu maskesi tariflerinde yer alan diğer malzemeler ise isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

İşte işinize yarayacak birkaç tarif;

Tarif 1

Malzemeler

3-4 çay kaşığı pirinç unu

Bir miktar su.

Pirinç ununa yarım çay bardağı kadar su ekledikten sonra biraz karıştırın. Daha sonra bu karışımı tüm yüzünüze veya sivilcelerin, lekelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelere sürün. Kuruyuncaya kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol ılık su ile yıkabilirsiniz. Pirinç unu cildi kuruttuğu için daha sonra bir nemlendirici kullanmanızda fayda var.

Tarif 2

Malzemeler

Pirinç unu

Bir miktar su

Bal

1 tatlı kaşığı pirinç ununu 1.5 çay kaşığı pirinç unuyla karıştırıp lekelerin bunduğu bölgeye sürün. Maskenin etkisini göstermesi için 15-20 dakika bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonra bol ılık suyla maskeyi temizleyebilirsiniz.

Tarif 3

Bu pirinç unu maskesinde su yerine süt kullanabilirsiniz. Bu özellikle aşırı kuru ciltler için etkili bir maskedir. 2-3 çay kaşığı pirinç ununu yoğun kıvama gelinceye kadar sütle karıştırın. İstediğiniz kıvamı elde etmek için sütü azar azar ekleyin. Karışımı yüzünüze sürüp tamamen kurumasını bekledikten sonra bol ılık suyla yıkayabilirsiniz.

Pirinç Unu Maskesinin Cilde Faydaları

Kolajen: Pirinç unu maskesi cilde esneklik veren ve kırışıklık oluşumunu geciktiren kolajen üretimini tetikler.

Yağ: Cildiniz aşırı yağlıysa ve buna bağlı olarak sorunlar yaşıyorsanız pirinç unu maskesini deneyebilirsiniz. Pirinç unu fazla yağı alır ve cildinize mat bir görünüm verir.

Cilt Lekeleri: Pirinç unu maskesinin başlıca kullanım nedeni güneş ışınlarının yol açtığı cilt lekeleri ve sivilce izlerinin görünümü azaltmaktır. Ancak 1-2 pirinç unu maskesi yaparak istediğiniz sonucu elde edemeyebilirsiniz. Cilt renginin bir kaç ton açılması ve lekelerin azalması için maskeyi 80-10 kez tekrarlamalısınız.

Cilt Temizliği: Cilt üzerinden ölü deri hücrelerini temizleyen peeling etkili kozmetik jeller, sabunlar kadar etkili bir cilt temizleyicisidir. Ayrıca kozmetik ürünlere göre daha yumuşaktır ve cilt üzerinde tahrişe yol açmaz.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...
Kadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleriKadınlar için en etkili saç gürleştirme yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

Günden güne değişiyor! Annesi görse tanımaz

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü' Mirasının detayları...

'Ekran ambargosu onu çok üzmüştü' Mirasının detayları...

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

Hande Ataizi'den 46 yaş pozu!

Hızlı çıktı! İtalyan aşkını Bodrum'da ağırladı

Hızlı çıktı! İtalyan aşkını Bodrum'da ağırladı

Dikkat çeken görüntü! Ayrıldılar mı?

Dikkat çeken görüntü! Ayrıldılar mı?

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım!

Şeyma Subaşı'dan dikkat çeken paylaşım!

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

Uzmanından kadınlara uyarı! Bu kıyafetleri sakın giymeyin! Yoksa...

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

Bu pratik kaş alma yöntemlerini görünce "Keşke daha önce öğrenseydim" diyeceksiniz!

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

3 günde kaş ve kirpik uzatmak artık çok kolay! Sadece 6 adımda...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siyah nokta temizleme için bitkisel çözümler! Kökünden çözeceksiniz

Sorunu kökünden çözeceksiniz

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Düşük gözler için pratik makyaj tüyoları! Çıkan sonuca bayılacaksınız...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Bu kahküllü saç toplama modelleri ile yaza damga vuracaksınız! Çok pratik ve şık...

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Meğer saçlar bu yüzden kabarıyormuş! Elektriklenme derdinden kurtulmak için...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Ünlü güzelin sırrı ortaya çıktı! Bebeksi bir cilde sahip olmak maya kullanmış...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.