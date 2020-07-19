Cilt beyazlatma maskesi! Asyalı kadınların sırları bunda saklı

Kusursuz cilt sırlarını birçok kadın söylemez ama biz açıklıyoruz. Cildinizin uzun yıllar boyunca kusursuz görünmesini istiyorsanız işinize yarayacak bu sırları sizinle paylaşmak istiyoruz. Pirinç, yüzyıllardır kozmetik aracı olarak kullanılır ve özellikle Japon kadınların gençlik ve güzellik sırrı olarak bilinir.

Peki ciltleri nasıl bu kadar beyaz ve pürüzsüz kalabiliyor. Gelin cilt beyazlatma maskesi tariflerine bakalım.

Pirinç unu hemen her markette bulunuyor. Ancak marketlerde bulamazsanız, pirinç tanelerini havanda döverek un haline getirebilir ve maske için ihtiyacınız olan pirinç ununu elde edebilirsiniz. Bal, süt gibi pirinç unu maskesi tariflerinde yer alan diğer malzemeler ise isteğe bağlı olarak kullanılabilir.

İşte işinize yarayacak birkaç tarif;

Tarif 1

Malzemeler

3-4 çay kaşığı pirinç unu

Bir miktar su.

Pirinç ununa yarım çay bardağı kadar su ekledikten sonra biraz karıştırın. Daha sonra bu karışımı tüm yüzünüze veya sivilcelerin, lekelerin yoğun olarak görüldüğü bölgelere sürün. Kuruyuncaya kadar bekledikten sonra yüzünüzü bol ılık su ile yıkabilirsiniz. Pirinç unu cildi kuruttuğu için daha sonra bir nemlendirici kullanmanızda fayda var.