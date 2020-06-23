Cilt Beyazlatma Yöntemleri, Doğal Yollarla Yüz Nasıl Beyazlar?

Cilt beyazlatma, bembeyaz bir ten renginin aksine zamanla ciltte oluşan renk farklılıklarının giderilip, ten renginin eşitlenmesi işlemidir. Güneş ışınları, yanlış cilt ürünlerinin kullanılması, hamilelikteki hormonal değişimler ve yaşlanma nedeniyle cilt tonunda uyumsuzluklar ve lekelenmeler görülebilir. Çeşitli maskeler ve doğal ürünlerle ten beyazlatma işlemi evde de yapılabilir. Cilt Beyazlatma Nedir? Ten rengi, sağlıklı ve parlayan bir cilt göze ilk çarpan ayrıntılardandır. Ciltte koyulaşan renk pigmentleri nedeniyle cilt tonunda uyumsuzluklar meydana gelir. Bu da kişinin kendisini rahatsız hissetmesine yol açar. Ten rengindeki ton uyumsuzlukları, yer yer kararmalar sadece yüzle sınırlı değildir. Dirsek ve diz kapakları da cilt tonundaki bozulmaların oldukça sık görüldüğü bölgelerdendir. Bu bölgelerdeki deri, yüze göre daha kalın ve serttir. Bu nedenle ton farklılıkları daha keskin bir şekilde oluşur. Hamilelikteki hormon değişimleri, güneş ışınlarına fazla maruz kalınması, koruma faktörlü kremlerin kullanımının ihmal edilmesi, yanlış makyaj malzemelerinin kullanılması, dirseklerin sürekli masa gibi yüzeylere temas halinde olması, ölü deri birikmesi, bilinçsizce kullanılan cilt ürünleri ve bazı ilaçların kullanılması cilt tonunun bozulmasının başlıca nedenleridir.

Evde hazırlanacak maskeler, cilt tipine uygun ürünlerin kullanılması, güneş ışınlarından korunmak ve doğal malzemelerle cilt beyazlatma maskesi ile bakım kürleri yapmak cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. Japonların Cilt Beyazlatma Yöntemleri Nelerdir? Japon kadınlar parlak, pürüzsüz ve beyaz bir ten rengine sahip olmalarıyla oldukça ünlüdürler. Bu beyaz cilt tonunu elde etmek için Japonların cilt beyazlatma yöntemleri şu şekilde sıralanabilir: Düzenli cilt bakımı yaptırmak

Ağır makyaj yapmamak

Bolca su tüketmek

Süt ve süt ürünleri içeren bir beslenme programı oluşturmak

Cilde süt banyosu yaptırmak

Cilt tiplerine uygun temizleme ürünleri kullanmak, makyaj temizleye özen göstermek Japonlar cilt rengini açmak için tofu maskesini oldukça sık bir şekilde uygularlar. Bunun içi püre haline getirilmiş tofu, 1 yemek kaşığı buğday unu ve 1 çay kaşığı bal karıştırılır. Tüm cilde sürülür. 15 dakika bekletilip ılık suyla durulanır. Cilt Beyazlatan Doğal Malzemeler Nelerdir? 1. Limon En etkili cilt beyazlatıcı maddelerden biridir. Cildin ölü deriden arınmasını sağlar. Ciltteki koyulaşmış bölgeye doğrudan uygulanır. Cilt beyazlatmak için koyu renkli bölgeye biraz limon suyu sürülüp 5 dakika boyunca ovulur. Ardından 20 dakika boyunca kuruması için beklenilip ılık suyla durulanır. Bir diğer yöntem için ise 1 limonun suyu 1 yemek kaşığı bal ile karıştırılır. Bu karışım koyu renkli bölgeye sürülüp 15-20 dakika bekletilir. Su ile durulanıp nemlendirici sürülür. Bu uygulamalar haftada 1 kez yapılabilir.

2. Portakal Portakal da limon gibi cilt tonunun açılması için yararlıdır. Limondan daha az asidik özellikler gösterdiği için limonun tahriş ettiği ciltlere uygulanması uygundur. Portakal kabukları kurutulup doğrayıcıda toz haline getirilir. 1 yemek kaşığı portakal kabuğu tozu ve 1 yemek kaşığı yoğurt karıştırılır. Cilde sürülüp 15 dakika bekletilir. Ardından ılık suyla durulanır. Bu karışımın haftada 2 kez yapılması oldukça yararlıdır. 3. Yoğurt Yoğurtta bol miktarda laktik asit bulunur. Bu asit sayesinde cilt beyazlatılabilir. Ayrıca cilde nem kazandırıp antibakteriyel özelliği sayesinde cildi kirlerden arındırır. 1 yemek kaşığı yoğurtla 1 tatlı kaşığı sirke karıştırılıp cilde sürülür. Kuruması için beklenir ve ardından suyla durulanır. Bir diğer yoğurt içeren tarif için ise 2 yemek kaşığı mısır unuyla 1 yemek kaşığı yoğurt karıştırılıp koyu renkli bölgelere sürülür. 20 dakika bekletilip durulanır. Yoğurtla yapılan her iki tarif de haftada 2 kez uygulanabilir. 4. Karbonat Karbonat cilt beyazlatma ürünleri arasında yer alan en etkili maddelerdendir. Karbonatla ölü hücrelerden cilt arındırılır.

1 yemek kaşığı karbonatla 1 yemek kaşığı süt karıştırılır. Koyu renkli bölgelere sürülüp 2-3 dakika boyunca masaj yapılır. Ardından suyla durulanır. Bu işlem her gün tekrarlanabilir. Cilt tonunu dengelemede oldukça etkili sonuçlar alınır. 5. Zerdeçal Zerdeçal yüz beyazlatma hususunda oldukça yararlıdır. Ciltteki koyu renklerin açılmasını sağlar. Bunun için 1 tatlı kaşığı kremayla 1 tatlı kaşığı zerdeçal karıştırılıp koyu renkli bölgelere sürülür. 15 dakikalık kuruma süresinden sonra ılık suyla durulanır. 6. Toz şeker Toz şeker kristal yapısı sayesinde peeling etkisi yaratarak ciltteki ölü hücrelerden kurtulmayı sağlar, alttan yeni canlı derinin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Bu sayede cilt tonu eşitlenip beyazlatılabilir. 1 yemek kaşığı şekerle 1 yemek kaşığı zeytin yağı karıştırılır. Bu karışımın özellikle dirsek ve diz kapaklarına uygulanması oldukça yararlıdır. Elde edilen karışım koyu renkli bölgeye sürülüp 15 dakika bekletilir. Ardından suyla temizlenir. Bu karışımla hem cilt nem kazanır hem de ölü hücrelerden arınır.

7. Nane Nane cilt beyazlatmada kullanılan geleneksel malzemelerden biridir. 1 su bardağı sıcak suya yetecek kadar taze nane yaprakları eklenir. 7-8 dakika kadar karışımın demlenmesi için beklenilir. Suyun içindeki naneler süzüldükten sonra yarım limonun suyu eklenir. Oluşan karışım pamuk yardımıyla cilde sürülüp 15 dakika bekletilir. Ardından ılık suyla cilt durulanır. 8. Aloe Vera Aloe vera güneş nedeniyle oluşan cilt tonundaki koyulaşmaları gecirmekte oldukça etkili bir maddedir. Aynı zamanda doğal bir nemlendiricidir. Bıçakla kesilen aloe veradan jel kıvamlı bir öz elde edilir. Bu jel doğrudan koyu renkli bölgeye sürülüp 20 dakika ciltte bekletilir. Ardından durulanır. Bu uygulamanın 2 haftada bir defa tekrarlanması uygundur. 9. Hindistan cevizi yağı Hindistan cevizi yağı ile cilt beyazlatma son zamanlarda oldukça tercih edilen popüler bir yöntemdir. Hindistan cevizi yağı diz kapakları, dirsek ve yüzdeki koyu renkli bölgelerde rahatlıkla kullanılabilir. Hem cildin onarılmasını hem de nem kazanmasını sağlar. Hindistan cevizi yağının kuru ve normal cilt tiplerinde kullanılması uygundur.

Her duştan sonra koyu renkli bölgeye 7-8 dakika boyunca masaj yaparak uygulanır. Ayrıca 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile 1 çay kaşığı limon suyu karıştırılır. Koyu renkli bölgelere sürülüp 15 dakika bekletilir. Ardından kağıt havluyla temizlenir. Bu karışımın günde 3 kez cilde uygulanması oldukça yararlıdır. 10. Patates Patatesin haşlanarak elde edilen suyu, püre hali ve dilimlenmiş haşlanmış patatesler cilt beyazlatmada oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Patatesin her uygulamada taze haşlanmış olarak kullanılması önerilir. Haşlanmış patates koyu renkli bölgeye uygulanıp 15-20 dakika bekletilir. Ardından soğuk suyla durulanır. 11. Pirinç Pirinç ile cilt beyazlatma da oldukça sık başvurulan en etkili yöntemler arasındadır. Cilt beyazlatan pirinç maskesi hazırlamak için 2 yemek kaşığı pirinç unuyla 1 çay bardağı süt karıştırılır. Karışım krem kıvamına gelince bir fırçayla yüze sürülür. 25-30 dakika ciltte bekletilip ılık suyla durulanır. Bu maske 1 ay boyunca her hafta 2-3 kez cilde uygulanmalıdır. Düzenli yapıldığında cilt tonunda gözle görülür bir beyazlama elde edilir.

Bir diğer tarif için ise 1 çay bardağı pirinç 2 çay bardağı sıcak suda 2-3 saat bekletilir. Elde edilen beyaz su her gece pamukla yüze sürülür ve durulanmadan gece boyunca ciltte kalması sağlanır. 10 günlük kürün ardından ciltte gözle görülür bir beyazlık elde edilebilir. 12. Domates İçinde bol miktarda C vitamini bulundurması sayesinde cilt rengi açılır. Bünyesindeki likopen ile de cilt esneklik kazanır. Cilt beyazlatma için hem rendelenmiş hali hem de sadece suyu kullanılabilir. 1 adet domates doğrayıcıdan geçirilerek püre haline getirilir. Üzerine 3 kaşık un eklenip karıştırılır. Hamur kıvamına gelen malzeme cilde uygulanıp 15 dakika bekletilir. Ardından soğuk suyla durulanır. 13. Nohut Cildin beyazlatılması için haşlanmış nohut ve nohut unu oldukça sık kullanılan malzemelerdendir. Nohut hem cilt rengini açar, ton farklılıklarını eşitler hem de ciltteki yağlanmayı önler. Nohut ununa macun kıvamına gelene kadar su eklenir. Bu macun yüze sürülüp kuruyana kadar beklenilir. Ardından ılık suyla durulanır. Bu uygulamanın haftada 2 kez yapılması oldukça yararlıdır.

Cilt Beyazlatan Maskeler Nelerdir? 1. Süt, bal ve limon suyu maskesi Süt, bal ve limonla yapılan maske cilt beyazlatmak için en etkili maskelerdendir. Yapımı oldukça ekonomik ve kolaydır. Her birinden 1 tatlı kaşığı olmak üzere süt, bal ve limon suyu karıştırılır. Yüze sürülüp 30 dakika kadar bekletilir. Ardından ılık suyla durulanır. Bu maskenin haftada 2 veya 3 kez yapılması oldukça yararlıdır. 2. Bal ve badem maskesi Bal ve badem karışımı hem cildi beyazlatır hem de cilde nem katar. Bal badem maskesi için 1 tatlı kaşığı süt tozu, 1 tatlı kaşığı badem tozu ve 1 tatlı kaşığı bal karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika bekletilir. Ardından ılık suyla durulanır. Bu maskenin haftada 1 kez yapılması uygundur. 3. Yoğurt ve bal maskesi Yoğurt ve bal karışımı cilt beyazlatmada kullanıldığı kadar hem cildin asit seviyesini düzenlemeye hem de cilde nem vermeye yardımcı olur. 1 yemek kaşığı yoğurtla 1 tatlı kaşığı bal karıştırılır. Yüze sürülüp 15 dakika bekletilir. Ilık suyla durulanır. İstenilen cilt tonuna ulaşılana kadar bu maske her gün yüze uygulanabilir. 4. Karbonat ve limon maskesi Karbonat ve limonla elde edilen karışım cilt beyazlatmada ayrı ayrı yararlı olan iki malzemenin bir araya gelmesiyle edilen etkili bir yöntemdir. Özellikle güneş lekelerinin yok edilmesine yarar sağlar.