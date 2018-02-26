Cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!

Lekeler ağrılı veya kaşıntılı ise, bu alerjik bir reaksiyon veya onkolojik bir hastalığın işareti olabilir. Böyle bir durumda, muhtemel hastalıkların önüne geçmek için en kısa zamanda doktora görünmelisiniz. Pigment lekeleriniz kaşıntılı, ağrılı veya iltihaplı değilse, onlardan kurtulmanıza yardımcı olmak için doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Ancak, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek ve ileride daha fazla noktanın gelişmesini önlemek için, genel sağlık durumunuza bakmanız daha iyi olacaktır.
Tuz
Bir su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı tuz ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız tuzlu suyu doğrudan elinizle ya da bir havlu veya bez yardımı ile yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Tüm cildinize yayılmasını sağlayın. Yüzünüze sürerken yumuşak ve nazik olun, dairesel hareketlerle yavaş uygulayın. Bu şekilde cildinizi tahriş etmesini engellemiş olursunuz. Tuzu özellikle gözlerinizden, ağız ve burnun iç kısmından, dudaklarınızdan uzak tutun. Tuz maskesi hassas ciltlerde yanma yapabilir. Yanma rahatsız edici olursa maskeyi hemen temizleyin. Cildinizde yaralar ve tahriş olmuş bölgeler varsa bu maskeyi kullanmaktan kaçının.
Limon
Limon suyu cildinizi aydınlatmak, temizlemek ve dezenfekte etmek için en iyi bileşendir. Ancak cildinizin narenciye alerjisi olmadığından emin olmalısınız. Limon suyu, ekşi krema veya balla karıştırıp doğrudan yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra, karışımı suyla yıkayın. Cildinize limon suyu kullanmak için başka bir yol ise, su ile karıştırıp günde üç defa yüzünüzü yıkamanızdır.
Soda
Sodayı limon suyuyla karıştırıp doğrudan yüzünüze uygulayın. Kuru veya hassas cildiniz varsa, günde bir ila iki defa kullanabilirsiniz. Sodayı su ile yıkamadan önce birkaç damla su ile karıştırabilir ve doğrudan sorunlu noktalara da koyabilirsiniz.
Aloe Vera
Bu benzersiz bitki sadece büyük bir cilt nemlendiricisi değil, aynı zamanda yenilenme ve cilt lekelerinin geçmesinde de etkilidir. Aloe Vera suyunu sıkın ve günde iki kez sorunlu noktalara uygulayın.
Soğan
Soğan hem kükürt hem de cildi yeniden canlandırmaya yardımcı olan C vitamini içerir, bu cilt lekelerinden kurtulmanızı, kırışıklıklarınızın azalmasını ve akne gibi diğer cilt kusurlarından kurtulmanızı sağlar. Kırmızı soğanın suyunu sıkın ve yüzünüzdeki sorunlu alanlara sürün. 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.
Sarımsak
Doğal atibiyotik sarımsak cildinizin hafiflemesini sağlayan ve oldukça etkili olan çok miktarda uçucu yağ içerir. Günde birkaç kez yüzünüze sürebilirsiniz.
Sirke
Elma sirkesi cilt tonunu daha düzgün ve pürüzsüz hale getirir. Sirkeyi doğrudan aydınlatmak istediğiniz cilt lekelerine koyun ve soğuk suyla yıkamadan önce 20 dakika bekletin.
Yoğurt
Yoğurt, cildin yenilenmesine, dezenfekte edilmesine ve pigment lekelerinin giderilmesine yardımcı olan laktik asit içerir. Sorunlu noktalara özel dikkat ederek, yoğurdu yüzünüze koyun. 20 dakika sonra ılık suyla yıkayın.
Zerdeçal
Zerdeçal ve doğal portakal suyunu karıştırın biraz ısıtın ve cildinize koyun. Cildinizin aydınlandığını göreceksiniz.
Aspirin
10 aspirini 85 gram su ile karıştırın ve karışımı haftanın üç günü yüzünüze sürün. Her 7 günde bir tedaviyi uygularken üç günlük bir ara verin.
Cilt lekelerini nasıl önleyebilirsiniz?
Cildinizi nemli tutun ve yeterli su için.
Yazın öğle güneşinden kaçının 11:00 ile 16:00 arası güneşten faydalanın.
Güneş kremini yalnızca sahilde değil, normal zamanda da kullanmaya özen gösterin.
Solaryuma girmekten vazgeçin. (Erken yaşlanmaya ve yeni cilt lekelerine neden oluyor)
C, A ve E vitamini bakımından zengin daha fazla taze sebze ve meyve yiyin.
Yağlı veya kızarmış gıdalar, şeker gibi sağlıksız besinler cildinizi daha da kötü hale getirir. Bunu unutmayın
Cildinizi sağlıklı kılmak için hangi doğal ürünleri kullanıyorsunuz?
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