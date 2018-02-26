Cilt kusurlarınızı silgi gibi temizleyeceksiniz!

Lekeler ağrılı veya kaşıntılı ise, bu alerjik bir reaksiyon veya onkolojik bir hastalığın işareti olabilir. Böyle bir durumda, muhtemel hastalıkların önüne geçmek için en kısa zamanda doktora görünmelisiniz. Pigment lekeleriniz kaşıntılı, ağrılı veya iltihaplı değilse, onlardan kurtulmanıza yardımcı olmak için doğal ürünlerden faydalanabilirsiniz. Ancak, mümkün olan en iyi sonuçları elde etmek ve ileride daha fazla noktanın gelişmesini önlemek için, genel sağlık durumunuza bakmanız daha iyi olacaktır. Tuz Bir su bardağı ılık suya 3 yemek kaşığı tuz ekleyerek iyice karıştırın. Hazırladığınız tuzlu suyu doğrudan elinizle ya da bir havlu veya bez yardımı ile yüzünüze sürün. 10 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Tüm cildinize yayılmasını sağlayın. Yüzünüze sürerken yumuşak ve nazik olun, dairesel hareketlerle yavaş uygulayın. Bu şekilde cildinizi tahriş etmesini engellemiş olursunuz. Tuzu özellikle gözlerinizden, ağız ve burnun iç kısmından, dudaklarınızdan uzak tutun. Tuz maskesi hassas ciltlerde yanma yapabilir. Yanma rahatsız edici olursa maskeyi hemen temizleyin. Cildinizde yaralar ve tahriş olmuş bölgeler varsa bu maskeyi kullanmaktan kaçının.

Limon Limon suyu cildinizi aydınlatmak, temizlemek ve dezenfekte etmek için en iyi bileşendir. Ancak cildinizin narenciye alerjisi olmadığından emin olmalısınız. Limon suyu, ekşi krema veya balla karıştırıp doğrudan yüzünüze uygulayın. 10 dakika sonra, karışımı suyla yıkayın. Cildinize limon suyu kullanmak için başka bir yol ise, su ile karıştırıp günde üç defa yüzünüzü yıkamanızdır. Soda Sodayı limon suyuyla karıştırıp doğrudan yüzünüze uygulayın. Kuru veya hassas cildiniz varsa, günde bir ila iki defa kullanabilirsiniz. Sodayı su ile yıkamadan önce birkaç damla su ile karıştırabilir ve doğrudan sorunlu noktalara da koyabilirsiniz. Aloe Vera Bu benzersiz bitki sadece büyük bir cilt nemlendiricisi değil, aynı zamanda yenilenme ve cilt lekelerinin geçmesinde de etkilidir. Aloe Vera suyunu sıkın ve günde iki kez sorunlu noktalara uygulayın. Soğan Soğan hem kükürt hem de cildi yeniden canlandırmaya yardımcı olan C vitamini içerir, bu cilt lekelerinden kurtulmanızı, kırışıklıklarınızın azalmasını ve akne gibi diğer cilt kusurlarından kurtulmanızı sağlar. Kırmızı soğanın suyunu sıkın ve yüzünüzdeki sorunlu alanlara sürün. 10 dakika bekledikten sonra soğuk su ile yıkayın.