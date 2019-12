CİMER'e gelen ilginç başvurular... Kimisi güldürdü, kimisi gururlandırdı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı İletişim Uzmanı Durmuş Ersoy, Adana’da düzenlenen “CİMER Eğitim Programı”nda CİMER’e yapılan ilginç soru ve isteklerden örnekler verdi.

Ersoy, CİMER’in şu an toplumun tüm kesiminden kabul gören belki de ender hizmetlerden biri olduğunu belirterek, “Türkiye’nin her türlü kesimden vatandaşın başvurduğu güvenli bir sistem. Bir kadının sinirlenip bu kişi evli midir? diye bir bilgi edinme sorusu gelebiliyor bize. Yakın zamanda gündeme gelen menemen soğanlı mı olur soğansız mı olur? diye bir soru gelmişti. Ona bir cevap verildi sosyal medyadan ondan sonra patlıcanlı mı olur filan diye sorular gelmeye başladı. ‘Tayyip Dede kedim çok hasta kedimi iyileştirir misiniz?’ diye 18 yaş altı 11-12 yaşlarında çocuklardan gelen başvurular var. Iphone 8 çıktığı zaman Iphone 8’in plus modelini isteyen çocukların başvuruları da bizlere geliyor. Bunlar samimi başvurulardır. Bizi güldürür ama çocuk safi niyetle bize o başvuruyu yapar" dedi.