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Çin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.11.2020 12:15 | Son Güncelleme

Dünyanın en büyük teknoloji merkezlerinden bir tanesi olarak görülen Çin, 6G uyduları ile büyük bir başarı yakalayacak gibi görünüyor. Hadi gelin konuyla alakalı bütün detaylara birlikte bakalım.

Çin 6G çalışmaları ile büyük merak uyandırıyor

Asya’dan ABD’ye kadar dünyanın tamamında 5G ağını oluşturan Çin, 6G uyduları ile gündeme bomba gibi düşecek gibi görünüyor. Bu sayede yeni bir teknolojinin doğduğunu söylemek mümkün. Dünyanın ilk 6G test uydusu, kısa bir süre içerisinde bu amaç için fırlatıldı.

“Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology” ve “Beijing Weinaxingkong Technology tarafından geliştirilen bu yeni teknoloji, 6G ile neler yapılabileceğini bizlere gösterecek.

Tianyan 05 ismi verilen yeni nesil uydular, tüm dünyaya 6G sağlamak için çabalayacak. Bu sayede tıpkı 5G ile dünyanın tamamında olduğu gibi yine benzer bir uygulama yapılacak. Terahertz bandı denilen iletişim türünün neler verebileceği değerlendirilecek.

6G UYDUSU ANINDA MÜDAHALE İMKANI SAĞLAYACAK

Çin tarafından Tianyan 05 ismi verilen bu uydu, son derece işlevsel olacak gibi görünüyor. Yine Çinli kaynaklara göre; tarım ve hayvancılık, inşaat halindeki binalar ve afet durumları rahatlıkla takip edilebilecek ve hemen müdahale imkanı olacak. Bu sayede, uzaydaki bir diğer göz her yerin takibini sağlayacak.

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Terahertz kapasiteli denemeler sonucunda, bu teknolojinin sınırları daha net şekilde ortaya çıkarılacak. Şu an için herkes Çin’in bu teknolojileri ne için kullanacağını merak ediyor. ABD tekrar casusluk faaliyetleriyle bu ülkeyi suçlayabilir. Sizce Çin, bu yeni teknoloji ile birlikte tehlikeli işlere girişir mi?

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