HABER

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışından "endişeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 12:27 | Son Güncelleme

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "(ABD'nin Tayvan'a silah satış planı) Çin, ABD’nin ilgili eğiliminden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. ABD’yi Tayvan’a silah satmayı ve ABD-Tayvan askeri ilişkilerini durdurmaya çağırıyor" - "ABD’ye Tayvan’a silah satma meselesinin yüksek hassasiyetini ve ciddi zarar verici yönünü tamamen anlaması çağrısında bulunuyoruz"

PEKİN (AA) - Çin, Tayvan'ın ABD'den 2 milyar doları aştığı tahmin edilen silah siparişinin ardından ABD'nin adaya silah satış eğiliminden “ciddi endişe duyduklarını” bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Tayvan’a silah satış planından “ciddi endişe duyduklarını” söyledi.

Sözcü Gıng, “Çin, ABD’nin ilgili eğiliminden ciddi endişe duyduğunu bildiriyor. ABD’yi Tayvan’a silah satmayı ve ABD-Tayvan askeri ilişkilerini durdurmaya çağırıyor." şeklinde konuştu.

Ülkesinin ABD’nin Tayvan’a silah satışına karşı tutumunun "tamamen tutarlı ve net olduğunu" dile getiren Gıng, “ABD’ye, Tayvan’a silah satma meselesinin yüksek hassasiyetini ve ciddi zarar verici yönünü tamamen anlama çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Gıng, Washington yönetiminin Çin-ABD ilişkilerinin ve Tayvan Boğazı’nın barış ve istikrarının zarar görmemesi için ABD’nin Tayvan meselesini "uygun şekilde ele alması" gerektiğini kaydetti.

ABD basını, Washington yönetiminin Tayvan'a 2 milyar doları aşan silah satışı yapmaya hazırlandığını, bu çerçevede satın alım taleplerinin gayri resmi olarak ABD kongresine gönderildiğini aktarmıştı.

Tayvan’dan gün içinde yapılan açıklamada ise ABD'den tank, anti tank silahı ve alçak irtifa hava savunma sistemi sipariş ettiği bildirilmişti.

Yüzden fazla M1A2 Abrams tank, bin 240 TOW ve 409 Javelin anti tank füzesi ile 250 Stinger alçak irtifa savunma ünitesi olarak detaylandırılan silahların satın alımı için gerekli talep mektubunun Washington yönetimine iletildiği kaydedilmişti.

ABD'nin, mektuba resmi yanıt vermek için 120 gün süresi bulunuyor.

Çin Devlet Müşaviri ve Savunma Bakanı Vey Fınghı, ay başında Singapur’da düzenlenen Shangri-La Dialogue toplantısında, Tayvan ve Güney Çin Denizi’nde güvenlik tartışmalarına müdahale etmemesi konusunda Washington yönetimini uyarmış, “Tayvan’ı Çin'den ayırmaya kim kalkışırsa onunla sonuna kadar savaşacağız.” sözleriyle tehdit etmişti.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!Herkes grip sanıyordu ama akciğerinden çıkan şoke etti!
GÜNCELLEME - Kocaeli'de yangınGÜNCELLEME - Kocaeli'de yangın
60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler60 bin TL cezası olan laleleri koparıp götürdüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD çin silah satışı Tayvan

En Çok Okunan Haberler

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Ölü sayısı 100'ü geçti; THY seferleri iptal etti

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Ramazan bayramı mesajları 2019: Sevdikleriniz için en güzel bayram mesajları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Kocaeli'de büyük yangın! Patlama sesleri geliyor...

Tekirdağ'da deprem!

Tekirdağ'da deprem!

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakanlık Pençe Harekatı'nda son durumu açıkladı

Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi bulundu

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.