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Cin çıkarma seansında hayatını kaybetmişti! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme, otopside ortaya çıktı

21.11.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da 38 yaşındaki Suriyeli Hasen Alluş, 'cin çıkarma' seansı sırasında hayatını kaybetmişti. Alluş'un otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Olayla ilgili soruşturmada mahkemeye çıkarılan şüpheliler Alluş’un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.

Cin çıkarma seansında hayatını kaybetmişti! Kan donduran olayla ilgili yeni gelişme, otopside ortaya çıktı

Konya'da bir kişi, cin çıkarma seansında hayatını kaybetmişti. Türkiye'nin gündemine oturan olayda hayatını kaybeden Suriyeli Hasen Alluş'un otopsisinde boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Olayla ilgili mahkemeye çıkarılan 3 kişi tutuklandı.

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CİN ÇIKARMA SEANSINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi’nde oturan Suriye uyruklu Hasen Alluş, geçen hafta perşembe günü yakınları tarafından Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalbinin durduğu belirlenen Hasen Alluş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Alluş’un yapılan otopsisinde, boynunda boğmaya bağlı izler, boynunda ve kaburgalarında da kırıklar tespit edildi. Bunun üzerine polis, ailesinin ifadesine başvurdu. Ailesi, Alluş’u ölmeden önce ‘cin çıkarma’ için kendi vatandaşları olan İbrahim El Hac Ali’yi eve çağırdıklarını, Ali’nin, içindeki cini çıkarmak için Alluş’un boğazını sıktığını, kalbinin durduğunu anlayınca kalp masajı yaptıklarını, ardından da hastaneye götürdüklerini söyledi. Polis İbrahim El Hac Ali ile Hasen Alluş’un eşi Hasne A. (37), bacanağı İbrahim El Hatib (37), eşinin kardeşi Yüsra A. (30) ile çocukları Verde (17) ile Hüseyin Alluş’u (15) gözaltına aldı.

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TUTUKLANDILAR

Emniyette ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Hasen Alluş’un eşi Hasne A., kardeşi Yüsra A., ile çocukları Verde A., savcılık tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, Alluş’un oğlu Hüseyin Alluş, bacanağı İbrahim El Hatib ve cin çıkarma seansını yapan İbrahim El Hac Ali tutuklandı.

Kaynak: DHA

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