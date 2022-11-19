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Konya'da şoke eden olay! Götürdükleri "hoca", cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

19.11.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Suriye uyruklu bir kişinin ölümünün ardından akıllara durgunluk veren bir olay çıktı. İçine cin girdiği gerekçesiyle ailesi tarafından "cinci hoca"ya gösterilen Hasan Alluş'un, "hoca" tarafından cin çıkarma seansı sırasında boğularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Konya'da şoke eden olay! Götürdükleri "hoca", cin çıkarmak isterken elleriyle boğmuş

Konya'nın Ereğli ilçesinde kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ve otopsisinde boğularak öldürüldüğü anlaşılan Suriye uyruklu kişinin, "cinci hoca" tarafından elleriyle boğulduğu ortaya çıktı...

Ereğli'de yaşayan Suriye uyruklu Hasan Alluş'un (38), geçen çarşamba günü ambulansla getirildiği hastanede öldüğü anlaşıldı. Otopside Alluş'un boğularak öldürüldüğü, göğüs ve boyun kemiklerinde kırıklar olduğu tespit edildi.

SURİYELİ "CİNCİ HOCA"ÇAĞIRMIŞLAR

Bunun üzerine sorguya alınan ailesi, Alluş'un içine cin girdiğini düşündüklerini ve "cinci hoca" olarak bilinen Suriyeli İ.E.H.A.'yı (39) evlerine çağırdıklarını anlattı.

BOĞAZINI SIKMAYA BAŞLAMIŞ

Sabah'ta yer alan habere göre "cinci hoca" İ.E.H.A.'nın, Alluş'un içindeki cini çıkaracağını söyleyerek yatırdığı ve boğazını sıkmaya başladığını belirten ailesi, bir süre sonra nefessiz kaldığını anlayınca kalp masajı yaptıklarını ancak kurtaramadıklarını öne sürdü.

Cinci hocanın yanı sıra, Alluş'un eşi H.A. (37), bacanağı İ.E.H. (37), eşinin kardeşi Y.A. (30) ile çocukları V. (17) ile H.A. (15) gözaltına alındı.

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