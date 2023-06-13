Kendisini adım adım takip eden tacizcisine böyle ceza verdi! Üniversite öğrencisi kız terliğini çıkartıp dövdü

Hindistan'ın Karnataka şehrinin Udupi ilçesine bağlı Kundapura kabasında meydana gelen olay sosyal medyada viral oldu. Okvadi yolu üzerinde kendisini taciz eden bir adamı terlikle döven üniversite öğrencisi kızın videosu sosyal medyada viral oldu.

CEZASI KENDİSİNİ VERDİ

İsmi açıklanmayan bir üniversite öğrencisi yurdundan okula gittiği sırada takip edildiğini fark edince kendisini taciz eden adama cezasını kendisi vermek istedi. Takip edildiğini fark edince korkarak yüksek sesle çevresindekilerden yardım isteyen kızın halk bir anda çevresine topladı. İsmi Nazeer olarak açıklanan 35 yaşındaki zanlı çevredekiler tarafından yakalandı.

Çevredekilerin Nazeer'i tuttuğu sırada ismi açıklanmayan üniversite öğrencisi kızı ayağındaki terliğini çıkartarak tacizcisini dövmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken Nazeer'in polise teslim edildiği ifade edildi.