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Kendisini adım adım takip eden tacizcisine böyle ceza verdi! Üniversite öğrencisi kız terliğini çıkartıp dövdü

13.06.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da bir üniversite öğrencisi yurdundan okula gittiği sırada kendisini sokak boyunca adım adım takip eden bir adamı fark etti. Kendisini taciz eden adamı terlikle dövdüğü anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyınca sosyal medyadan paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

Kendisini adım adım takip eden tacizcisine böyle ceza verdi! Üniversite öğrencisi kız terliğini çıkartıp dövdü

Hindistan'ın Karnataka şehrinin Udupi ilçesine bağlı Kundapura kabasında meydana gelen olay sosyal medyada viral oldu. Okvadi yolu üzerinde kendisini taciz eden bir adamı terlikle döven üniversite öğrencisi kızın videosu sosyal medyada viral oldu.

CEZASI KENDİSİNİ VERDİ

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İsmi açıklanmayan bir üniversite öğrencisi yurdundan okula gittiği sırada takip edildiğini fark edince kendisini taciz eden adama cezasını kendisi vermek istedi. Takip edildiğini fark edince korkarak yüksek sesle çevresindekilerden yardım isteyen kızın halk bir anda çevresine topladı. İsmi Nazeer olarak açıklanan 35 yaşındaki zanlı çevredekiler tarafından yakalandı.

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Çevredekilerin Nazeer'i tuttuğu sırada ismi açıklanmayan üniversite öğrencisi kızı ayağındaki terliğini çıkartarak tacizcisini dövmeye başladı. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken Nazeer'in polise teslim edildiği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan taciz

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